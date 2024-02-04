怕胖團、幽靈水晶西門開唱！粉絲「早上5點到場」喊：我好興奮啊
橘子集團泛娛樂盛典「2024 春季橘子嘉年華」今（4）日在西門迎來最高潮「夜嗨祭」，晚間6點開始，多組人氣歌手及團體將登台演出，《NOWnews》記者中午到場直擊，主舞台前方早有歌迷粉絲們「置板凳」到場卡位，其中一位楊先生更是早上5點就開始卡位搖滾區，只為了一睹未來少女「幽靈水晶」的風采，丁小姐也在上午就到場，期待怕胖團帶來的音樂饗宴。
記者張志浩／綜合報導
「橘子嘉年華」夜嗨祭今晚6點至9點，在西門紅樓迎接最高潮，選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體「幽靈水晶 CRYXTAL」將展現青春活力，邀粉絲來為 idol 應援；《大嘻哈時代 2》出身的創作饒舌歌手林潔心也將於夜嗨祭一展歌喉，樂團部分，怕胖團及 Theseus 忒修斯也將帶來現場演出。
未來少女「幽靈水晶」的狂熱粉絲楊先生早上5點多就帶著攝影機、腳架到場，他分享，在得知幽靈水晶會在橘子嘉年華演出後，特地在事前就參與在商圈進行的「迷走西橘町」闖關活動，完成所有任務後拿到 VIP 資格，提前在夜嗨祭卡位搖滾區，他表示，雖然要歷經10幾個小時的等待，但夜嗨祭內的攤販有玩又有吃，並不會感到枯燥，隨著偶像登台時間越來越近，心情也相當興奮。
丁小姐則是在上午10點左右抵達現場，她提及，怕胖團演唱會昨（3）日才剛在北流結束，但自己因為工作無法買票進場，所以今天有機會一定要到橘子嘉年華夜嗨祭現場彌補一些遺憾，隨著現場人潮越來越多，各表演團體也依序上台彩排，相當期待和身邊人潮一起在今晚嗨翻西門。