每戶平均2.53人再創新低！小宅化已燒到高雄 專家料新2房將縮水
受到房價高漲、少子化影響，內政部最新統計，2023年底平均每戶人口數量僅剩下2.53人，較十年前平均2.82人、20年前的3.21人比較，小宅化趨勢明顯。而小宅趨勢不已從台北市、新北市隔空往南，就聯高雄市也加入平均家戶人口最低區域之一，六都中只剩桃園、台中與台南每戶人口數略高於平均。
記者徐銘穗/綜合報導
統計顯示，1998年平均每戶人口數量有3.44人，2009年跌破剩每戶3人，平均每戶剩下2.96人，不過這段期間人口與戶數都呈現同步增加，不過趨勢呈現每戶人口數量持續減少，主要因為小家庭型態成為主流，但人口數在2019年到達高峰後，開始微幅減少，不過戶數卻持續增長，平均家戶人口數也在2023年寫下新低的平均每戶2.53人。
不過若以區域來看，雙北與高雄市仍是平均家戶人口最低的區域，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於2.53人。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受到高房價影響，房價單價上揚，為了控制總價迎合消費者的需求與能力，建商推案坪數越來越精簡，本來小宅化趨勢在雙北最顯著，但雙北以外都會區這波房價也暴漲許多，小宅化的趨勢也開始向雙北以外延伸，剛好現在家庭人口數量越來越精簡，小宅市場接受度一直維持高檔不墜。
曾敬德表示，因應人口人數精簡與房屋價格上揚，開發商在規劃空間時也會仔細雕琢，包括原本的三房產品與兩房產品坪數都會比早年做得更小，甚至廚房與餐廳空間位置都出現改變，但可能增加多一套衛浴或更衣室等規劃，去迎合現代人對於空間使用的需求。