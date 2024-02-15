曾敬驊新春告白李沐 演情侶3個月不藏了「我心中的小太陽」
《想見你》金獎主創團隊打造的新影集《如果我不曾見過太陽》，以連續殺人罪犯為主角，描述其與芭蕾天才少女相知相惜的黑色愛情故事。該劇自從去年11月冬季開拍，至今歷經不少寒流與雨戲，網友們很好奇在演員心中誰最符合「小太陽」稱號？曾敬驊自認心中的小太陽是李沐，因為「縱使天氣寒冷，她還是每天能量滿滿，帶給大家溫暖的笑容。」
記者羅凌筠／綜合報導
影集雖如火如荼的拍攝，但適逢農曆新年，演員及劇組也開心休假陪家人，程予希送給演員創意春聯，「過年喜歡透過寫春聯來點儀式感，讓大家新的一年可以有新的開始，也會準備一本小本子寫下今年的心願，等待年末來檢視自己完成了多少。」李沐則俏皮許願：「希望我家的狗狗可以聽話，不要太早叫我起床餵牠吃飯，也希望大家都能身健如龍！」
劇組在大年初四喜氣開工，順勢公布第2波陣容堅強的演員名單，包括有江宏恩、陳孝萱、李淑楨、隆宸翰、石知田、徐鈞浩、張洛偍、黃禮豐、譚善謙、謝章穎、蔡喬菲、陳孟琪、姚愛寗、蔡燦得、朱德剛等實力派，導演也補充：「觀眾這次可以藉由《太陽》看到演員們在表演上的『反差』，至於是誰？是反差萌還是反差壞？大家可以拭目以待。」
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