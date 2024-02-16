柬埔寨跟台灣恩怨深？因曾得罪「這人」　晚安小雞恐刑滿被驅逐

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台灣深耕東南亞多年，最難以建立親密交流的國家便是柬埔寨，柬埔寨早在1958年就與中華民國斷交，與中國當局建交，是少數在中共建政早期就與台灣斷交的國家，2007年民進黨政府推動「入聯公投」運動時，全世界有三個國家公開譴責，分別是北韓、納米比亞和柬埔寨。
過去台灣政府在蔣中正時期與柬埔寨民主政府龍諾交好，和當時仍是熱血青年的共產黨社運人士洪森站在對立面。柬埔寨民主政府統治者龍諾被推翻後，1975年共產黨上台，開始慘絕人寰的恐怖統治，紅色高棉政府大肆屠殺百姓，四年內殺了柬埔寨四分之一的人口，並且將高知識份子和商人趕盡殺絕。現任柬埔寨總理洪森對紅色高棉政府感到絕望，在此時逃離柬埔寨，並逃亡到越南，後來靠越南人民軍的軍力重回柬埔寨，洪森也展開長達40年的獨裁統治生涯。
在洪森的統治下，柬埔寨非常傾向中國，甚至變成東協中的「中共代言人」，每當中國與鄰國鬧出糾紛，柬埔寨都會出面挺中，並藉此換取中國高額的贊助。洪森穩固政權後，台灣和柬埔寨至今都未直接設立交流代表處，兩國之間也沒有直飛航班，政府官方態度甚至從「親中」到「反台」，僅有民間仍保持交流。
「晚安小雞」和「阿鬧」此次沒有搞清楚狀況便飛往柬埔寨，當局必定堅持法辦，柬埔寨西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）在15日大陣仗召開記者會，並表示兩人必須承擔法律責任，會移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。
「晚安小雞」遭逮捕後，名醫姜冠宇認為「被逮不是最慘，未來還會出人命」；財經專家胡采蘋便發文指出「柬埔寨警察比柬埔寨黑道還可怕吧」，引發網友熱議，更牽扯出台灣和柬埔寨之間長年的恩怨情仇。