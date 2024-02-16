味全龍啦啦隊2人出走！小龍女元老軒軒也離開　球迷哭：不想面對

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另一位則是練習生講薑，「自2022年季中加入團隊，在4-6局帶動應援，並成為孩子王，成為Dragon Kids們喜愛一起互動的大姐姐。熱愛棒球的她也常野生各球場，跟著龍迷一同為龍將打氣加油，去年一同見證紅色彩帶灑落，共享冠軍的喜悅，誠摯祝福未來發展順利。」最後，球團表示，「感謝兩位成員對於團隊的貢獻，一起寫下無數的精彩篇章。祝福兩位一切順利，有空再回來球場看看大家呦！」
貼文曝光後，底下立刻湧入眾多不捨的球迷，紛紛留言，「我什麼都沒看到…不想面對，這兩位真的付出很多～」、「講老師是世界上最親切的啦啦隊女孩，可惜無法再跟講薑一起應援了」、「軒軒每次應援都很瘋，辛苦了」、「軒軒從二軍就開始應援，真的很感謝她，講薑也很努力，都辛苦了，謝謝。」
據了解，每年2月至3月是啦啦隊女孩與棒球球團談合約的期間，除了味全龍小龍女，還有中信兄弟Passion Sisters、樂天桃猿Rakuten Girls、統一獅Uni Girls、富邦悍將Fubon Angels都會在近期做出重大更動，像是樂天女孩一口氣送走林襄、張語芯等2位女神，並迎來4位新女孩加入，Passion Sisters日前也證實今年總共擴編至30人左右，Uni Girls據傳將送走兩名女孩，一舉一動備受球迷們關注。
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