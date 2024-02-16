獨家／林襄正式離開樂天女孩！現蹤日本不忘道別　經紀人洩她心情

味全龍啦啦隊2人出走！小龍女元老軒軒也離開　球迷哭：不想面對

▲軒軒（左）是小龍女元老成員，與練習生講薑確定在今年卸下啦啦隊身分，離開職棒舞台，讓球迷們相當不捨。（圖／軒軒、講薑IG）
▲軒軒（左）是小龍女元老成員，與練習生講薑確定在今年卸下啦啦隊身分，離開職棒舞台，讓球迷們相當不捨。（圖／軒軒、講薑IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」於昨（15）日宣布2名女孩離隊，分別是初代成員軒軒，以及當了2年練習生的講薑，消息曝光後，讓不少龍迷感到震驚又不捨，只能一一獻上祝福。

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小龍女官方臉書昨日PO文表示，「軒軒自2019年底加入團隊，一同經歷巨龍抵嘉、冬盟、二軍、一軍，不同時期的應援，一路跟隨著我龍成長茁壯。場上總是賣力吶喊，毫不保留的投入應援。場邊活動也常見她與粉絲貼心互動的身影。今年雖然因養傷關係，有段時間無法在球場與大家見面，但依然透過轉播關心球隊的表現，在感謝祭出席並隨車遊行，共享奪冠榮耀。感謝軒軒這些日子來對於團隊的付出，歡迎大家有空到軒軒老闆娘高雄開的貓舍坐坐。」

▲味全龍宣布兩人今年離隊，並獻上祝福。（圖／小龍女FB）
▲味全龍宣布兩人今年離隊，並獻上祝福。（圖／小龍女FB）
另一位則是練習生講薑，「自2022年季中加入團隊，在4-6局帶動應援，並成為孩子王，成為Dragon Kids們喜愛一起互動的大姐姐。熱愛棒球的她也常野生各球場，跟著龍迷一同為龍將打氣加油，去年一同見證紅色彩帶灑落，共享冠軍的喜悅，誠摯祝福未來發展順利。」最後，球團表示，「感謝兩位成員對於團隊的貢獻，一起寫下無數的精彩篇章。祝福兩位一切順利，有空再回來球場看看大家呦！」

貼文曝光後，底下立刻湧入眾多不捨的球迷，紛紛留言，「我什麼都沒看到…不想面對，這兩位真的付出很多～」、「講老師是世界上最親切的啦啦隊女孩，可惜無法再跟講薑一起應援了」、「軒軒每次應援都很瘋，辛苦了」、「軒軒從二軍就開始應援，真的很感謝她，講薑也很努力，都辛苦了，謝謝。」

據了解，每年2月至3月是啦啦隊女孩與棒球球團談合約的期間，除了味全龍小龍女，還有中信兄弟Passion Sisters、樂天桃猿Rakuten Girls、統一獅Uni Girls、富邦悍將Fubon Angels都會在近期做出重大更動，像是樂天女孩一口氣送走林襄、張語芯等2位女神並迎來4位新女孩加入Passion Sisters日前也證實今年總共擴編至30人左右，Uni Girls據傳將送走兩名女孩，一舉一動備受球迷們關注。

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