還擬拍強摘器官！柬埔寨法院公開「晚安小雞」劇本 荒謬情節曝
台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）與友人阿鬧赴柬埔寨拍攝造假影片，在14日遭柬埔寨警方逮捕，今（16）日柬埔寨法院判處兩人兩年有期徒刑，並公開兩人未錄劇本，竟然還有「強摘器官」和「性侵」的情節。
國際中心賴正琳／綜合報導
柬埔寨西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）昨（15）日率領大陣仗開記者會，並表示一定會將兩人送入牢房，刑滿才會驅逐出境。根據「柬中時報」報導，西哈努克省初級法院指出，「晚安小雞」、「阿鬧」來柬埔寨的目的，是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、性侵和人體器官交易的造假影片，當局在他們的行李中發現未錄劇本，人證、物證確鑿。
最終法院判決兩人需處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約1000美元，折合新台幣約3萬元）。判決出爐後，眾多網友湧入柬埔寨西港省長郭宗朗的臉書留言，「可以進去拍監獄風雲了」、「真丟台灣的臉」和「希望柬埔寨能判重刑，才2年太輕了。」
據悉，柬埔寨和台灣關係素來不好，「晚安小雞」遭逮捕後，名醫姜冠宇認為「被逮不是最慘，未來還會出人命」；財經專家胡采蘋更發文指出「柬埔寨警察比柬埔寨黑道還可怕吧」，引發網友熱議，認為「晚安小雞」下場恐怕凶多吉少。