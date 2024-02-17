房市／每戶2.53人再創新低！信義房屋：小宅化跨出雙北

補班優惠｜博客來Apple、星巴克半價「滿千88折」　HOLA全館5折起

▲開工開學優惠整理，HOLA萬件商品5折起，博客來無印良品、星巴克等品牌全都5折。圖為史迪奇分隔雙層保鮮盒，5折價299元。（圖／HOLA提供）
▲開工開學優惠整理，HOLA萬件商品5折起，博客來無印良品、星巴克等品牌全都5折。圖為史迪奇分隔雙層保鮮盒，5折價299元。（圖／HOLA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

2024年唯一的「補班日」就是今（17）天！不只超商、速食推補班好康，家居、電商也搶推補班優惠，博客來即起至2月29日止，Apple、星巴克、無印良品等十大熱門品牌5折起，2月17日到2月18日，全站分級「滿千88折」起，滿3000登記限量送6% OPENPOINT，每人上限300點。HOLA即起至3月13日止「冬出清」，全館萬件商品5折起，迪士尼商品最低3折入手；2月24日前到HOLA門市單筆消費滿599元，送招財貓燈籠一個。

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🔴博客來

博客來「好運龍來」開工慶優惠，即起至2月29日，Apple、無印良品、星巴克、統一生機、歐舒丹、樂高、NIKE、利捷維、麗克特、樂扣樂扣等10大熱門品牌5折起，補班日2月17日到2月18日加碼，全站分級滿千88折起，消費滿2000元送100元E-Coupon，OPENPOINT Day滿3000元，分級最高登記限量送6%回饋，每人上限300點。另有星展、國泰世華CUBE卡及悠游付，最高回饋10%優惠。

▲博客來補班日全站消費滿千88折起，10大熱門品牌5折起。（圖／博客來提供）
▲博客來補班日全站消費滿千88折起，10大熱門品牌5折起。（圖／博客來提供）
此外，博客來攜手悠遊卡公司，開設首間「悠遊卡品牌旗艦館」，從 TPASS悠遊卡、造型卡、特製卡、超級悠遊卡等，一應俱全。2月17日到2月29日盛大進行開幕慶，加碼三重送，指定商品9折優惠，單筆購卡滿千贈OPEN POINT 50點，全站消費使用悠遊付單筆滿2000元，再送現金回饋券100元。

▲阿華田造型悠遊卡。（圖／博客來提供）
▲阿華田造型悠遊卡。（圖／博客來提供）
▲三麗鷗伸縮拉繩造型悠遊卡 Hello Kitty。（圖／博客來提供）
▲三麗鷗伸縮拉繩造型悠遊卡 Hello Kitty。（圖／博客來提供）
🔴HOLA

HOLA和樂家居即日起至3月13日止，推出一年僅此一檔的「冬出清」，全館萬件商品5折起！客廳、餐廳傢俱及寢具超值3折起，備受矚目的三麗鷗及迪士尼系列商品此次也加入優惠行列，最低 3折起的超殺價格即可輕鬆入手，現場更有超過百項100元以下生活好物，為開學季做足準備。

▲史迪奇系列涼感造型抱枕（史迪奇款／醜丫頭款），原價699元、特價419元，約6折。（圖／HOLA提供）
▲史迪奇系列涼感造型抱枕（史迪奇款／醜丫頭款），原價699元、特價419元，約6折。（圖／HOLA提供）
▲米勒附蓋編織紋收納籃（S / M / L）原價199元起、特價119元起，約6折。（圖／HOLA提供）
▲米勒附蓋編織紋收納籃（S / M / L）原價199元起、特價119元起，約6折。（圖／HOLA提供）
活動期間加入 HOLA LINE 並綁定會員，即可玩幸運轉盤抽抽樂，共有多種獎項，最大獎享萬元折價卷（共十位）。另外，HOLA LINE會員來店禮，即起日起至2024年2月24日於全台HOLA門市單筆消費實付滿599元 ，即送 HOLA 龍好運招財貓燈籠一個。


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