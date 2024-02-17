丟臉到全球！「晚安小雞」登《BBC》 台灣YouTuber在柬國進牢房
台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）與友人阿鬧前往柬埔寨拍攝造假影片，14日被捕後柬埔寨警方大動作召開記者會，此事不僅引發兩國網友熱議，甚至登上《BBC》英文網站，被網友諷「丟臉到國際」。
國際中心賴正琳／綜合報導
英國媒體《BBC》的新聞以「Cambodia jails Taiwanese YouTuber for fake kidnap（台灣YouTuber因為假綁架案在柬埔寨入獄）」為標題，報導「晚安小雞」入獄一案，內文引述網紅四叉貓的說法，提到四叉貓根據影片內容找出「晚安小雞」所在的位置，顯示「晚安小雞」似乎是繞著一個區域轉了一圈，而非是逃跑，更質疑為什麼綁架者還會允許「晚安小雞」保留直播設備。
文中交代事發經過和「晚安小雞」最後的下場，不過也提及西哈努克的確是人口販運問題最嚴重的地區之一，根據聯合國去年的報告，該國約有10萬人被迫從事這些騙局。
儘管柬埔寨的確仍還有詐騙集團據點，但去年開始柬埔寨大力掃蕩園區，使得大量詐騙業者轉往緬甸發展。另外柬埔寨警方執法也十分嚴厲，此次「晚安小雞」未搞清楚狀況便前往柬埔寨拍攝造假影片，讓網友們大嘆「太丟臉」。
柬埔寨和台灣關係素來不好，「晚安小雞」遭逮捕後，除了律師呂秋遠發表看法，名醫姜冠宇認為「被逮不是最慘，未來還會出人命」；財經專家胡采蘋更發文指出「柬埔寨警察比柬埔寨黑道還可怕吧」，引發台灣社會關注。