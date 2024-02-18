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ZB1金地雄「C8」髒話爭議沉默2周首回應！真誠道歉粉絲卻不買單

▲ZB1金地雄為飆「C8」髒話惹議事件道歉，沉默2周後首度在社群上發聲，但韓國網友卻不買單。（圖／ZEROBASEONE IG）
▲ZB1金地雄為飆「C8」髒話惹議事件道歉，沉默2周後首度在社群上發聲，但韓國網友卻不買單。（圖／ZEROBASEONE IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓「限定男團」ZEROBASEONE（簡稱ZB1）透過選秀節目《BOYS PLANET》出道，其中成員金地雄日前爆出，在簽售會上飆髒話「C8」惹爭議，昨（17）日經紀公司與《D社》皆公開分析結果，以專家鑑定書證明「那並非金地雄的聲音」。而金地雄本人在沉默多日後，在社群平台發文向粉絲道歉，並承諾「我會為了大家繼續努力」，但韓網上似乎還是有許多粉絲不買單。

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▲金地雄事件爆發2周後，稍早在社群上發生向粉絲道歉。（圖／ZEROBASEONE MnetPlus）
▲金地雄事件爆發2周後，稍早在社群上發生向粉絲道歉。（圖／ZEROBASEONE MnetPlus）
金地雄在貼文中先是和粉絲道歉，接著他說：「一想到或許不是我一個人承擔，而是ZE_ROSE（粉絲名）也會為此傷心、難過地度過每一天，我的心裡就不好受。雖然大家可能覺得時間過去太久了，但就算是現在，我能夠把話說出來，也是一件值得感謝的事情。」並表示未來會繼續為了粉絲幸福的笑容，努力活動下去。

不過，即便經紀公司與韓媒《Dispatch》都拿出分析結果，證明他的清白，在韓國論壇Theqoo上還是有許多網友不買單，留言痛批「只是說『不是他的聲音』，解釋這麼模稜兩可」、「說沒做過很難嗎？」、「太厚臉皮了，那位被罵的粉絲好可憐！」

▲ZEROBASEONE透過選秀節目出道，在南韓有著極高人氣。（圖／ZEROBASEON IG）
▲ZEROBASEONE透過選秀節目出道，在南韓有著極高人氣。（圖／ZEROBASEON IG）
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