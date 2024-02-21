丁國琳拍偷情戲：沒人比他騷包！爆男星穿泳褲跑出「透明一塊」
丁國琳在三立八點檔《天道》飾演惡女「方彩霞」，與德馨赴萬里溫泉會館拍攝泡湯戲，鏡頭前入浴經驗豐富的丁國琳，點名她最難忘、最騷包的八點檔男星是馬幼興，兩人合作《真情滿天下》時，在北投溫泉游泳池上演偷情戲，丁國琳說馬幼興穿著他自備的螢光橘色子彈泳褲，還生動描述：「股溝部分還是透明的，沒有人再比他騷了。」
記者羅凌筠／綜合報導
擁有好身材的丁國琳這次泡湯卻封G級上圍，丁國琳表示她看了劇本，特地為了這場打架戲去挑了有安全褲的泳衣，上衣也試過絕對扯不掉，因為她擔心若只穿浴巾上場，跟德馨打架兩人一定會春光乍洩，她笑說自己年紀到了現在「該遮的都要遮起來」，要是脫了只會讓收視率下滑，還說讓年輕的一代去洗澡比較好看，像賴郁庭、許蓁蓁人美腿又長，就很適合。
直擊丁國琳和德馨在溫泉會館大打出手、扭打成麻花捲的人，還有同一場戲的演員李興文和葉華，兩女在水中廝殺畫面讓李興文嚇壞：「這兩個玩真的，年紀這麼大了還打什麼架。」劇中安排他被葉華勾引，葉華當場虧他要不要來「約泡」一下，讓他直說不要，自己是乖乖男，不惹壞女人。
政治人物王義川心目中的女神就是丁國琳，丁國琳笑說她知道王義川，直喊「我不敢當啦」。日前兩人在三立電視台擦身過，他卻因為太害羞而沒有勇氣上前打招呼，只聞到丁國琳一陣香味，這件事被Po在臉書上後被大家虧爆，丁國琳聽到後笑說自己不噴香水，應該是髮膠的味道，她還喊話王義川不要害羞，見面打招呼沒問題的，但她最後抱著懷疑問說：「他年紀那麼小怎會喜歡我？」
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