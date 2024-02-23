誤會兒子遭霸凌！台中家長「帶武士刀」衝學校談判　遭警壓制蹲地

元宵節就是要吃湯圓！營養師揭「熱量密碼」 甜湯圓4顆＝1碗飯

▲紅白小湯圓吃法百百種，但也是甜點中的熱量隱藏魔王，不小心就會熱量超標。（圖／記者林志怡攝，2024.02.23）
▲紅白小湯圓吃法百百種，但也是甜點中的熱量隱藏魔王，不小心就會熱量超標。（圖／記者林志怡攝，2024.02.23）

記者林志怡／台北報導

明（24）天就是元宵節，但許多民眾還是更喜歡煮湯圓來吃。營養師高敏敏指出，湯圓想吃得安心無負擔是有訣竅的，比如甜湯圓煮熟直接吃、鹹湯圓用蔬菜湯底、紅白小湯圓避免濃糖水等，也務必記得「主食代換原則」，依據吃下的湯圓量減少澱粉攝取、或直接把湯圓當主食，才能避免熱量攝取過多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
元宵節不一定要吃元宵，更多民眾還是偏好各類湯圓，不論鹹的、甜的都能大飽口福。但高敏敏指出，吃湯圓的時候，也別忘了「安心少負擔」的訣竅，首先要注意，一碗飯的熱量大約280大卡，等同於「4顆甜湯圓」、「5顆鹹湯圓」、「40顆無陷小湯圓」、「2顆大湯圓+半碗甜湯」。

高敏敏說，湯圓口感Q彈、內餡豐富，讓人有一顆接一顆的衝動，但還是要注意依據前述的熱量與顆數換算熱量、把握主食代換原則，且精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若能降至<5%更好，食材、配料也建議挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子等，並避免添加澱粉的芝麻糊、杏仁糊。

對於各式湯圓的吃法，高敏敏也分別給出建議，其中「包餡甜湯圓」因為內餡含有高糖份，建議滾水煮熟吃 不要再額外添加糖或配料；「包餡鹹湯圓」的內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，直接當作一餐吃，就能減少油脂攝取，也能增加飽足感。

至於常見的紅白小湯圓，高敏敏提醒，不要看一顆的熱量只有6大卡，每次大家整碗吃、加甜湯或鹹湯，各種吃法都有，建議湯底避開濃糖水，如紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡）等。

高敏敏建議，如果吃紅白小湯圓，甜湯吃法可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量，且糖分適度即可；鹹湯吃法可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。

網稱寶特瓶放汽車「會有戴奧辛」？毒物醫搖頭揭自保關鍵

車上看書為什麼傷眼？眼科醫揭3大傷害　最嚴重「老本提早用完」

多喝熱水不夠用！女性宮寒從飲食來救　「3大調理食材」這樣吃

國小兄妹「超硬核」課表！05:50滿到23:30　兒科醫憂「4大地雷」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞