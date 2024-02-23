元宵節就是要吃湯圓！營養師揭「熱量密碼」 甜湯圓4顆＝1碗飯

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高敏敏說，湯圓口感Q彈、內餡豐富，讓人有一顆接一顆的衝動，但還是要注意依據前述的熱量與顆數換算熱量、把握主食代換原則，且精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，若能降至<5%更好，食材、配料也建議挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子等，並避免添加澱粉的芝麻糊、杏仁糊。
對於各式湯圓的吃法，高敏敏也分別給出建議，其中「包餡甜湯圓」因為內餡含有高糖份，建議滾水煮熟吃 不要再額外添加糖或配料；「包餡鹹湯圓」的內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，直接當作一餐吃，就能減少油脂攝取，也能增加飽足感。
至於常見的紅白小湯圓，高敏敏提醒，不要看一顆的熱量只有6大卡，每次大家整碗吃、加甜湯或鹹湯，各種吃法都有，建議湯底避開濃糖水，如紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡）等。
高敏敏建議，如果吃紅白小湯圓，甜湯吃法可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量，且糖分適度即可；鹹湯吃法可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。