KENTA來台灣獻出「初體驗」　金相均自爆從60胖至80公斤！

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KENTA推出首本著作《關於日本人來到韓國成為偶像的故事》，但他其實一開始拒絕出書，因為不覺得自己的作品能幫助他人，是第二次再受邀時，KENTA才改變想法，他表示要透過自己的文字協助懷有偶像夢想的人，希望大家讀這本書時能得到慰藉及正能量。至於適合寫歌還是出書，KENTA表示「應該還是寫書吧」，因為這樣才能完整傳達他想講的東西。
相均日前參加健身活動，他剛開始只是覺得運動對身體好，被問到如果受邀參加實境節目《體能之巔》第三季，目標想得到第幾名？KENTA在旁打氣說：「你要有自信，要回答第一名！」至於體脂肪率有多少？相均其實沒量過，透露以前體重落在60公斤，開始運動才增胖至80公斤，自己看到也嚇了一跳，但神奇的是他增重後練習反而不太喘，所以現在每天維持運動兩次、吃四餐的模式。
相均近期常常感到肚子餓，直言很痛苦，練習時面對鏡子拍照發現，自己已不像偶像的外型，回韓結束另外一個運動賽事後，他發誓會好好減重，「減到跟KENTA一樣」，到時候再重新以偶像的面貌與大家相見。《KENTA‧SANGGYUN 1st Fanmeeting ［HELLO］ in TAIPEI》台北見面會於25日晚間6點在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦，現場可購票，詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書查詢。
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