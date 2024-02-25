電音教授fish.the驟逝享年53歲！昔以《千禧曼波》配樂得金馬
知名音樂人fish.the（黃凱宇）曾獲得第38屆金馬獎「最佳原創電影音樂」，被譽為「電音教授」，近日傳出他離世消息，享年53歲。連陳珊妮也不捨發文哀悼，「好難過..喜歡的音樂人....R.I.P...」
記者薛羽彤／綜合報導
黃凱宇的弟弟日前在社群透露，黃凱宇已於10日過世，「希望他的朋友們能夠記得，他的某場表演，某段旋律，某個畫面，某句言語⋯⋯。」黃凱宇一生奉獻給電子音樂，大學時期就在夜店開始擔任 DJ，可稱得上是「台灣電子舞曲第一世代」。
1999 年黃凱宇與 DJ @llen、林強、林志堅、曹子傑等合著《電子舞曲聖經》，更在侯孝賢的電影《千禧曼波》中與林強一同創作配樂，並獲得當年的金馬獎「最佳原創電影音樂」。近年黃凱宇攜手製作人柯智豪、鄭各均，將電子音樂與台灣廟宇音樂融合，組成團體「三牲獻藝」，憑專輯《八仙》入圍第33屆金曲獎最佳演唱組合獎，當時還帶著宮廟頭飾走紅毯。黃凱宇驟逝，鄭各均也在臉書上發文悼念，「Fish.the 黃凱宇 1970.9.2 - 2024.2.10。台灣電子先鋒，長不大的中年中二，總是一起弄沒人聽電子音樂，掰啦，大家會記得你。」
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