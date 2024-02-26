壽司郎免費送日本帆立貝！星鰻下殺30元 Gura閃卡滿額贈今開搶
壽司控有口福了，台灣壽司郎今（26）日起與 JFOODO 日本食品海外推廣中心，攜手推出「春食帆立貝加幸福」試吃活動，祭出「免費送日本帆立貝」活動！只要平日到店內用餐，人人都能免費吃一貫日本帆立貝壽司，搭配「感心回饋祭」新菜「炙燒特選星鰻」特價30元，有夠省荷包！而Gawr Gura鯊鯊聯名壽司郎活動，今起開搶「壽司郎×Gawr Gura閃卡」滿額贈，蝦民們當然要一起衝。
記者蕭涵云/綜合報導
不排除台灣壽司郎過年偷偷中刮刮樂！2024推出一連串誘人新菜、划算優惠、超狂聯名，還要送大家免費吃日本帆立貝！壽司郎攜手 JFOODO 日本食品海外推廣中心，推廣鮮甜彈牙的「帆立貝」，今2月26日起平日至全台壽司郎內用，可享「春食帆立貝加幸福」試吃體驗活動，每個人都可以「免費爽吃一貫日本帆立貝」，價值60元，數量有限送完為止。
推薦民眾還可搭配「感心回饋祭」新菜，即日起至3月10日，「炙燒特選星鰻」特價30元，還有炙燒明太子生鮭魚、生拌赤蝦鮮蝦、長鰭鮪魚赤身、蒜香酥炸狹鱈等多款新菜都40元起，最受饕客熱愛的「濃厚海膽拌麵」也回歸。
而讓蝦民們暴動的Gawr Gura鯊鯊聯名壽司郎活動，也從今天開搶「壽司郎×Gawr Gura閃卡」滿額贈。2月26日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚， 即可獲得「壽司郎×Gawr Gura 聯名款閃卡」乙張；全台限量 30000 張，數量有限送完為止。
而藏壽司則迎接東台灣首間土藏屋，將在宜蘭羅東盛大開幕新店！2月27日至3月11日，參加FB或IG活動完成指定任務，用餐即可享「9折優惠」；單筆消費滿 1200 元，還能獲得超萌「三麗鷗家族零錢包」。