作家H分手淚崩想挽回陳珮甄！承認狀態不佳 驚吐：會努力活下去
兩性作家H（陳鴻儀）和KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）上個月才剛辦完婚禮，沒想到24日作家H宣布兩人分開，結束這段尚未登記的婚姻。作家H屢次在社群上揭露兩人相處過程，控訴陳珮甄曾私下聯絡人夫等行為，事後又發文想挽回對方。今（27）日作家H又發聲坦言狀態不好，「但我會努力活下去！」
記者薛羽彤／綜合報導
作家H將兩人感情事搬上檯面，甚至開直播痛哭，表達自己很想跟陳珮甄重回一家三口的日子，他連日來在社群上抒發自己的感受，在爆料陳珮甄行徑後又喊話「我依然愛妳」。隔天，又控訴陳珮甄毀掉他的人設，擔心自己未來的工作發展，「還會有人願意聽一個這樣的人評論任何事嗎？焦慮到想躲避全世界......。」今日作家H發聲，坦言收到許多朋友的關心訊息，「對不起，造成大家的困擾！我依舊狀態不佳，但我會努力活下去！」
作家H於24日晚間發出千字文，指控陳珮甄和已婚的前男友聯絡，而且兩人相處中，只要他提出自己的感受，陳珮甄都會不高興。陳珮甄也發文反擊細數兩人交往過程，爆料作家H多次揚言輕生、酗酒，態度反反覆覆，自己不堪受折磨，「我的身心都毀滅掉了，在這段關係的磨損裡」。事後，作家H回應她的發文，不滿被塑造成恐怖情人，但也不願再互撕，放話「公道自在人心！我依舊愛妳！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道