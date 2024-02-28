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aespa Karina透過IG私訊才成為練習生！零死角美顏被封「人間AI」

▲aespa隊長Karina因出眾外貌，引來SM星探在IG搭訕，而成為練習生。（圖／Karina IG）
▲aespa隊長Karina因出眾外貌，引來SM星探在IG搭訕，而成為練習生。（圖／Karina IG）

記者張芸婷／綜合報導

SM人氣女團「aespa」成員Karina昨（27）日認愛演員李宰旭，2人今年1月參加米蘭時尚周一見鍾情，認識到交往僅1個多月，外界也相當看好這對俊男美女的組合。而Karina更因超不科學的精緻美貌，受到許多粉絲的喜愛，沒想到的是，舞台上魅力四射的Karina，卻非常呆萌、膽小，更是個「瘋狂漫畫迷」，可愛的反差萌，令許多人相當好奇她私下的樣貌。

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憑「人間AI」高顏值在IG被SM星探發掘　練習4年後順利出道

從小美到大的Karina，中學時期就是京畿道小有名氣的臉贊（ulzzang）代表，更憑藉著出眾的外貌引起SM星探的注意，並以IG私訊邀請她參加SM娛樂的徵選會，起初對方並未說明來歷，Karina一度以為是詐騙，便一口回絕，直到星探拿出SM的名片，邀請她和父母一同來公司洽談，才讓她放下警戒。

最後Karina不負眾望，經歷了4年練習生生涯後，成功出道，她更因為精緻的容貌及纖細、高䠷的身材，被譽為「人間AI」。

▲Karina因精緻外貌，被稱為「人間AI」。（圖／Karina IG）
▲Karina因精緻外貌，被稱為「人間AI」。（圖／Karina IG）
超級動漫迷　曾玩遊戲成「韓國排名第一」

Karina曾透露自己是個宅女，只要有休息或是行程間的空閒，就會把握時間打遊戲、看動漫。先前，在李泳知主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》中，Karina還表示自己在消消樂遊戲「夢幻花園」破完全部關卡（共9926關），當時位居韓國排行第一，令眾人聽了非常佩服她對遊戲的執著。

此外，Karina也經常在Bubble（粉絲交流APP）中，與粉絲分享自己最近在看的動漫，甚至會將動漫分門別類整理，她從入門款到進階款通通都有，展現她滿滿的親和力。

▲Karina是個超級動漫迷，且對遊戲有著極大的執著，曾連破9926關，成為韓國排行第一。（圖／翻攝自雖然沒準備什麼菜Youtube）
▲Karina是個超級動漫迷，且對遊戲有著極大的執著，曾連破9926關，成為韓國排行第一。（圖／翻攝自《雖然沒準備什麼菜》Youtube畫面）
舞台上魅力四射　私下卻超級膽小「最怕鳥類」

而舞台上看似霸氣、魅力四射的Karina，其實非常膽小，且容易受到驚嚇，因而有著「翻車魚（該品種容易受到驚嚇而死亡）」的綽號。

Karina對鳥類有著嚴重的恐懼症，只要鳥從頭上飛過，她就會非常驚慌，aespa成員Winter曾公開喊話：「因為Karina姐姐非常害怕鴿子，所以如果幫她把鴿子趕走，她會很開心的。」令所有粉絲笑道：「原來還有這樣的反差萌啊！」

▲Karina非常怕鳥，只要鳥從頭上飛過，她就會非常驚慌。（圖／轉攝自MBC 《全知幹預視角》節目畫面）
▲Karina非常怕鳥，只要鳥從頭上飛過，她就會非常驚慌。（圖／轉攝自MBC 《全知幹預視角》節目畫面）
出道前曾擔任「SHINee泰民伴舞」　歌唱實力與亮眼外貌兼具

Karina因擔任aespa隊長，還兼具堅強的歌唱實力與亮眼的外貌，可能多數粉絲會認為，她是團體的中心。其實Karina在練習生時期，還曾擔任前輩SHINee泰民solo曲〈WANT〉的伴舞，與泰民一起登上多個音樂節目舞台，並參與了MV拍攝。

▲Karina（右）出道前曾擔任SHINee泰民（左）伴舞。（圖／轉攝自《MusicBank》節目畫面）
▲Karina（右）出道前曾擔任SHINee泰民（左）伴舞。（圖／轉攝自《MusicBank》節目畫面）
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