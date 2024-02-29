台積電魏哲家見血昏！放棄當醫生　自爆常插嘴張忠謀：要謙虛做人

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魏哲家上台致詞時笑說，自己不用經過考試就可以獲得名譽博士學位，心裡有說不出的痛快。由於台積電創辦人張忠謀上台致詞時稱讚他是準備最齊全的CEO，研發、製造營運與業務開發經驗通通有，但他也提到自己總是居高思危。
他提到管理學專家Jim Collins的著作《How the Mighty Fall》中探討了一個成功的企業如何走向凋零，其中提到的一點：「CEO忘了我是誰」。他說，一個好的公司走向滅亡，第一步就是CEO的傲慢，常常會忘了我是誰，然後做小自己的格局，如此一來也不足以領導公司，第二步瘋狂擴張、第三步就是坐著等死，因此他每次都會激勵自己千萬不要忘了自己是誰。
魏哲家表示，他查了過去曾獲頒榮譽博士的有台積電創辦人張忠謀、曾是指導教授的馬佐平、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、鴻海董事長劉揚偉、聯發科執行長蔡力行，能跟這些人排排坐，心裡既惶恐又高興。
魏哲家說自己會讀電機，是因為50年前流行一句話，「要賺錢，第一賣冰、第二醫生」，自己當時第一志願是醫生，但因為某天腳撞到門，看到血流出來差點暈倒，那時就知道自己該放棄當醫生，後來也嘗試要念建築念音樂，無奈藝術天分趨近於零，「知道自己的能耐，不要忘了我是誰。」
魏哲家表示，半導體業無法單打獨鬥，今天獲得榮耀都要感謝公司、客戶與供應商，且要大大謝謝公司，台積電早年提出晶圓代工的創新商業模式，在這期間很幸運被張忠謀肯定，因此與公司一步步達到世界第一。
而台積電會成功靠的是研發技術、製造與營運與客戶信任，可能有一天競爭對手會趕上研發技術、製造能力也能追上，但競爭對手永遠無法像台積電一樣贏得客戶的信任，也因此說英特爾與三星要追上台積電，他老話一句是「門都沒有」！
針對今天主題「積極做事、謙虛做人」，積極做事例子可以看台積電的價值觀IC與IC，就是integrity誠信正直、commitment承諾；innovation創新、customer trust客戶信任。台積電對客戶新的產品，會不遺餘力要讓客戶成功，這是對客戶的承諾，同時積極做事也是一種思維與態度，永遠都要多走一步，不要害怕。
至於謙虛做人真的很困難，魏哲家從張忠謀身上學到要listen傾聽，但到現在自己還無法百分百得到他的真傳，報告時張忠謀從不插嘴，但魏哲家卻常常像小孩一樣插嘴，認為自己還需要多學習。
不過，他也提到自己從小到大謙虛沒有太難，因為碰到的高手無數，包括許多指導過自己的教授老師，進入台積電更是，笑說如果大家有像他這樣的經歷，大概也會一直謙虛下去。
魏哲家要大家保持謙虛、放開胸懷，不要忘了我是誰，但也要知道我是誰，知道什麼可以做、什麼不能做，因為志同道合，所以讓他在台積電越做越喜歡，因此針對人才招募也希望找到志同道合的人，可以認同台積電的願景與使命、遵循核心價值，保持熱忱並替客戶解決問題，持續前進發展與成長，在人生旅途中創造自己、公司與社會的多贏。