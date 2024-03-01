被騙金額達483萬元！泰勒絲演唱會門票詐騙案頻傳 新加坡示警
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）將於明（2）日展開連續六場演唱會，黃牛詐騙案件也層出不窮。截至目前為止，有至少334人通過第三方平台購買演唱會門票而墜入騙局，眾人被詐騙而損失的金額高達21萬3000新元（約等同於新台幣483萬元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
新加坡警方說，在這些案件中，受害者在社群網站的第三方平台，例如：Telegram、Facebook、小紅書、X平台等看到有人售賣演唱會門票，當他們聯繫賣家時，對方就會通過即時通訊軟體如Whatsapp、Telegram或微信進一步聯繫，指示他們進行轉帳，然而卻拿到假門票。當買方意識到被騙已為時已晚，賣方早已刪除網路貼文和帳號。
警方說，電商平台旋轉拍賣Carousell宣佈停止在平台售賣泰勒絲在新加坡的演唱會門票後，騙子可能轉向其他平台行騙，尤其是Telegram，新加坡警察呼籲民眾應提高警惕。
泰勒絲來新加坡開演唱會，帶動當地經濟效益，奢華飯店套票更高達117萬元，且已經全數售罄。除了歌迷甘願砸大錢來新加坡看演唱會，鄰國印尼也相當嫉妒新加坡邀來泰勒絲開演唱會，已著手準備20億元競標基金，希望能邀到國際巨星來印尼，帶動當地觀光。