本土女優田井虹出道變鬧劇 前AV導演圤智雨揭原因：被搞也是正常
30歲本土AV女優胎尼（Tiny Lu）29日宣布以藝名「田井虹」進軍東洋市場，片商也公布出道作《台灣天使》預告片、封面及發售日期，怎料，隔天傳出日方外流毛片並公開販售、沒付酬勞、沒刪除素顏和重複訪談片段等糾紛，讓胎尼氣急敗壞，槓上日本片商。對此，前AV導演、網紅推手圤智雨直言：「當妳不是一個咖的時候，本來就沒有談條件的資格，要求太多被搞也是正常。」
記者楊穎軒／綜合報導
圤智雨昨（1）日在粉專以「過水不成的胎尼」為題發文，指胎尼犯了一個錯誤，「沒簽約就跟歌手是一樣的道理，當妳不是一個咖的時候，本來就沒有談條件的資格，但她要求太多，導致官方如果要搞她也是正常的，所以接受被流出的事實吧！地頭蛇要針對過江龍很容易的！」
此外，圤智雨還爆料，胎尼不只事業不順，情路也坎坷，「之前被渣男友（某男優傷到） 別問我為啥知，因為她旗下的女優我認識」，建議胎尼：「趁現在還有熱度的時候，快速的接受媒體採訪、曝光、上節目才是對的！」
網友認為胎尼本身就是女優經紀人，理當了解業界生態和手腕，「都開公司當經紀人了，還能犯下沒簽約這種錯！真是不應該」、「就像你所講的，她只是剛開始還沒有知名度在日本市場熱起來，也沒有在日本有好的票房保證的前提下，她是沒有談判籌碼的！」
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