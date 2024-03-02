小A辣證實代表「台灣小姐」赴泰國選美！粉絲見辣照嗨喊：第一名
34歲的知名跨性別網紅「小A辣」，以大方潑辣的個性走紅，自2020年到泰國接受變性手術後，迅速獲得大批網友支持，也鼓勵了不少跨性別者。沒想到小A辣宣布將在今年8月以「台灣小姐」的身分再次飛往泰國參加蒂芬妮國際皇后小姐選美大賽，掀起大家熱烈討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
據悉，蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）是泰國的年度選美盛事，由蒂芬妮秀芭堤雅公司所舉辦，另也可稱作為泰國變性人選美大賽。參賽者必須是年滿18歲至36歲，且出生為男性的跨性別者，活動主要提倡國際社會對「跨性別者LGBT」的認識與機會，展示LGBT社群的文化。
昨日，小A辣親自在臉書證實喜訊，「等待已久收到回覆，我入選了蒂芬妮國際皇后小姐參賽資格，今年八月將前往泰國芭達雅現場進行比賽。」他興奮地說，會在這段時間好好規劃準備與練習，並強調「我將以台灣小姐身分參賽！」
消息曝光後，網友們紛紛湧入留言力挺「太美了小A辣！加油」、「妳好棒，超美的，我心裡你已經第一了」、「這個氣勢如虹」、「期待你的服裝，一定驚豔全場！」
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