違規檢舉暴增苦苓開罵了！「交通抓耙仔」制度應廢除　用路人戰翻

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苦苓提到「交通違規的處罰目的，是為了提醒用路人遵守規則、維持交通順暢及安全。而民間檢舉魔人，卻會將一些無關緊要的『微違規』事項，例如黃線暫停稍久、變換方向燈時間稍短、或行車中只壓到一點點實線均拍照提出檢舉，警方也不管輕重、一律處罰，有違『比例原則』，更造成許多民怨」。
最後，苦苓也說，並非本身權益受到侵害，卻讓人民任意檢舉而且據以處罰，說好聽叫「警民合作」，其實根本就是「執法怠惰」。而且變相鼓勵人民成為「交通抓耙仔」、甚至產生互相檢舉報復的不正常心態，「受害者」有增無減，應該也不是負責任的執政者所樂見，建議以後接到民眾檢舉罰單的人都提出訴願，並積極參與連署取消此「惡法」，但其實根本都還不是法，應該叫「惡行政命令」。
貼文曝光後，不少用路人紛紛力挺「真的快被檢舉魔人煩死....上次在只能右轉的道路上沒打方向燈被檢舉」、「槽化線超窄不小心壓到也被開單，真的非常支持廢除檢舉制度」、「支持重要路口實施科技執法，廢除檢舉人制度」、「覺得有報復心態是真的，看是要科技執法還是怎樣，檢舉制度真的超爛」；不過也有人認為「被檢舉一次你就該知道你上路有問題了，下次不就會格外小心，不支持廢除」、「不怕檢舉不要違規不就好了？」
事實上，根據各縣市警局統計數據顯示，在去年6月底新《道路交通安全管理處罰條例》上路後，台北本來接獲檢舉違規是每月平均10萬件，新法上路後每月平均暴增至13萬件；新北市也從每月平均13萬件暴增至19萬件；南台灣高雄也從每月平均5萬多變成7萬多，都有明顯的增加。不過，綜觀來看，只能說用路人上路後還是應該自律才能自保，檢舉自然也不會找上門。