3月8大速食買一送一！麥當勞必勝客半價　拿坡里肯德基拚炸雞優惠

3月小資族必吃8大速食「買一送一」優惠一次整理！麥當勞、必勝客、漢堡王、21世紀風味館都半價；拿坡里、肯德基火拚炸雞優惠，一塊炸雞最便宜只要35元就開吃；達美樂大披薩不分平假日才188元，摩斯漢堡大杯冰紅茶「買33送33」也開搶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，中杯可樂、經典美式咖啡(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、蜂蜜奶茶(冰/熱)和蜂蜜紅茶(冰)共8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
麥當勞今3月3日最後一天，還有APP隱藏優惠，尤其人氣商品單點薯餅、OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶竟然都有「買一送一」可以吃！提醒大家，OREO冰炫風、中杯冰檸檬風味紅茶不適用得來速喔。
📌拿坡里：炸雞每塊只要35元！「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里2024年優惠也殺紅眼，「拿坡里披薩.炸雞店」即日起至3月6日，外帶/內用「大披薩＋6塊炸雞」只要499元（原價717元），相當於下殺7折；而且大披薩可以自由挑選任一口味，炸雞也能整桶更換成烤雞。
另外「拿坡里炸雞專賣店」則是即日起至3月6日，一桶6塊炸雞特價228元（原價348元），兩桶6塊炸雞只要（原價696元），最低爽吃62折。換算下來一塊炸雞最便宜只要35元，相當超值。
📌肯德基：隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」
肯德基全新推出今年首款海陸新品「黃金魚子海陸Q蝦堡」，吃的時候嗶嗶啵啵食感很有趣；還同步新上市的「莫札瑞拉起司球」，在金黃香酥Q軟的外皮裡，包裹著金黃濃郁的莫札瑞拉起司，趁熱吃可是會牽絲。
竟然偷偷釋出限時限店炸雞優惠，即日起至3月31日，輸入隱藏優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」，將近下殺62折！換算下來，每塊肯德基炸雞約42元就能吃到，炸雞控們可別錯過了。
提醒大家，指定店家為北部：桃園八德、台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、台北石牌二、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、桃園高鐵、台北南京東三；中部：台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益；南部：高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里；東部：宜蘭礁溪。
📌必勝客：週末限定「9款大披薩半價」吃整個3月
必勝客即日起至3月31日，週末六日外帶限定，13吋「9款大披薩半價」，口味包括經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸，最高可以現省435元。
📌漢堡王：2024「買一送一」！「1＋1」套餐49元
漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶、中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵都「買一送一」。開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，自由任搭任選「漢堡或點心＋汽水」都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。
📌21世紀：熟客券「買一送一」
21世紀風味館即日起至4月26日，祭出21熟客券「買一送一」隱藏優惠，出示券面圖片或說出優惠代碼，划算開吃3款「買一送一」，包括時蔬雞肉飯、冬瓜檸檬凍飲、蜂蜜綠茶(Ｍ)，都可享「買一送一」優惠；還有「烤半雞送烤餅」或「烤全雞送披薩」；以及「第二件半價」優惠，週一、週三的熟客最低77折優惠。
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩」188元
2024超強回饋優惠！達美樂即日起至3月17日，全台190家門市、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，包括獨家超值四喜披薩、加州BBQ雞肉、超級夏威夷、夏威夷，還有兩款素食者可吃的白醬彩蔬、青花彩蔬，通通只要188元！下殺最高29折、可現省460元之多。
而且活動期間內，加碼4款配料半價！任選火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇，加量一份特價只要35元（原價70元），不限活動精選披薩、點選任何口味大披薩都可半價加料。即日起至達美樂官網或APP點購188元優惠，並同步追蹤達美樂IG、標記3個好友，有機會抽中免費「超級夏威夷披薩」（價值648元）共30名。
📌摩斯漢堡大杯冰紅茶「買33送33」！套餐「買3送3」
摩斯漢堡33週年慶，即日起至3月31日，MOS Order APP開搶套餐、紅茶量購優惠，摩斯超人氣大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元，換算下來每杯只要20元！「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價222元。
下午茶的部分，「點心大冰紅茶」組「買3送3」優惠價312元，點心還可任選摩斯雞塊或V型薯條；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價330元。且摩斯漢堡迎接3月12日生日慶，還推出限量版咖啡造型杯塞，只要到店購買MOS Café系列任2杯飲品，就能獲得「限量版MOS Café咖啡造型杯塞」乙個。
📌頂呱呱x beard papa's！開賣卡士達甜甜包、炸雞泡芙堡
頂呱呱聯名日本名店泡芙爺爺beard papa's攜手推出升級「卡士達甜甜包」，限時嚐鮮價2顆49元；購買頂呱呱任一超值套餐，享卡士達甜甜包一顆「加購19元優惠」；於3月1日至3月31日還推出3款優惠套餐。提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
還創意推出「田園卡士達炸雞泡芙堡」，不只先把漢堡麵包換成beard papa's招牌日式泡芙皮，夾入頂呱呱薄皮嫩炸雞、新鮮生菜、番茄、酸黃瓜後，再搭配特調田園卡士達醬，玩出新滋味。期間限定於3月11日至3月17日，每天12:30於頂呱呱忠孝旗艦店販售，每日限量30顆賣完為止。