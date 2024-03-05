影／Collin Sexton秀超猛胯下扣籃！　網：懲罰明年參加灌籃大賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽Collin Sexton共計出賽33分鐘，投籃19投11中、三分球7投4中，得到29分、3籃板、7助攻、2抄截，而賽後Sexton似乎是意猶未盡，隨即在主場秀了一手胯下扣籃，難度之高也讓許多網友感到相當驚訝，紛紛在評論區寫到：「他的懲罰應該是明年參加灌籃大賽」、「光是這個扣籃就能贏得本屆灌籃大賽冠軍」、「185公分能做出這個動作真是太驚人了」、「他是如此毫不費力」。
至於Collin Sexton的隊友Jordan Clarkson，本場比賽砍下38分外帶10籃板7助攻，賽後美媒《StatMamba》也公布數據，NBA歷史上以替補身分上場，砍下至少35分場次最多的球員，目前Jordan Clarkson的7次排在歷史第3，前兩名分別為Lou Williams的15次，以及Eddie Johnson的8次，值得一提，上述三人也都拿過年度最佳第六人獎項，皆是球隊當中相當重要的替補球員。
本季猶他爵士戰績不佳，目前僅28勝34敗，勝率僅0.452，在今天擊敗巫師隊之後，才稍稍終結近期3連敗低潮，而爵士也被外界預期未來將以Lauri Markkanen、Collin Sexton、Walker Kessler等年輕球員作為球隊核心，開始進行重建。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁