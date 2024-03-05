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RIIZE出道不到半年「6月來台見粉絲」！MAMAMOO玟星台北高雄唱2場

▲「SM娛樂」新男團RIIZE（左）跟MAMAMOO成員玟星相繼在4月、5月、6月來台會粉絲，（圖／RIIZE臉書、希林國際）
▲「SM娛樂」新男團RIIZE（左）跟MAMAMOO成員玟星相繼在4月、5月、6月來台會粉絲，（圖／RIIZE臉書、希林國際）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓四大之一「SM娛樂」雖然近期留不住資深人才，但也積極培養新生代偶像，5個月前才推出由將太郎、恩奭、成燦、元彬、承漢、炤熙、Anton組成的RIIZE，他們出道不到1年今（5）日就宣布要舉辦巡迴見面會，台北場定在6月5日，消息一出掀起熱議，人氣不容小覷。除了RIIZE要來台，MAMAMOO成員玟星也確定再登寶島會粉絲，4月7日到台北、5月4日去高雄，北高兩地跑十分勤快。

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▲RIIZE將於6月15日來五股舉辦見面會。（圖／RIIZE臉書）
▲RIIZE將於6月15日來五股舉辦見面會。（圖／RIIZE臉書）
RIIZE是「SM娛樂」於2023年9月推出的7人男團，出道初期負面新聞不斷，為了改善團體形象，公司宣布「中斷」成員承漢所有演藝工作反省，RIIZE現為6人體制。他們在2024年1月發行第二張單曲《Love 119》，也憑藉此作拿下出道以來第一個音樂節目冠軍。目前出道僅5個月的RIIZE，也確定於6月15日來台，在新北市工商展覽中心舉辦見面會，詳情售票資訊待主辦公布。

MAMAMOO成員玟星去年分別以團體和小分隊的名義來台，總計4次，今年依舊會登寶島舉辦演唱會《Moon Byul 1ST WORLD TOUR  [MUSEUM : an epic of starlit]》，確定於4月7日在TICC台北國際會議中心、5月4日在高雄流行音樂中心開唱，票價均為5600元、4600元、3600元、2800元，全採實名制購買，3月9日上午11點在KKTIX啟售。

玟星於2014年以MAMAMOO身分出道，負責團體Rap角色，2018年推出《SELFISH》正式展開SOLO活動，最新專輯《Starlit of Muse》已於2月20日發行，收錄雙主打歌〈Think About〉和〈TOUCHIN&MOVIN〉，以及為粉絲作曲的〈Like a Fool〉、第一首英語歌曲〈GOLD〉等共12首歌曲，展現舞蹈歌唱以外的創作實力。

▲▼MAMAMOO成員玟星將在台北（上）、高雄（下）舉辦演唱會。（圖／希林國際）
▲▼MAMAMOO成員玟星將在台北（上）、高雄（下）舉辦演唱會。（圖／希林國際）
▲▼MAMAMOO成員玟星將在台北（上）、高雄（下）舉辦演唱會。（圖／希林國際）
 
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