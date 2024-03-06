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官方揭露台北市15坪以下小宅漲輸老公寓　專家曝「2痛點」難翻身

▲據台北市地政局官方資料顯示，15坪以下小宅5年漲幅輸老公寓，專家揭小宅有2痛點難翻身。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲據台北市地政局官方資料顯示，15坪以下小宅5年漲幅輸老公寓，專家揭小宅有2痛點難翻身。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲，近年低總、小坪數產品大受歡迎，國內房市「小宅化」趨勢已不可逆。不過根據台北市政府官方資料，總坪數15坪以下的小宅，近5年房價漲幅雖有12.8%，但仍遜於公寓、大樓甚至整體全市房價漲幅，敬陪末座。專家揭15坪以下小宅有銀行放貸難、未來轉手難等2痛點，註定難翻身。

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台北市政府地政局每月都會推出《不動產市場動態月報》，其中於2019年7月的月報中，首次將坪數為15坪以下的小宅住宅價格指數單獨列出。根據當時月報，2019年4月的小宅標準住宅總價為865萬元，而單價每坪61.8萬元。不過，最新一期於2024年2月推出的《不動產市場動態月報》，2023年11月的小宅的標準住宅總價為976萬元，而單價則為69.7萬元。

電梯大廈最強  五年井噴57.8%

對比這5年多來的數據變化，小宅總價房價漲幅約12.8%，看似仍有不小漲幅，但比較公寓、大樓同期的總價變化，漲幅分別為13.8、57.9%。換句話說，持有小宅5年來，房價起漲空間略顯遜色，甚至還低於持有老公寓型產品。

▲台北市各類型物件近年房價變化。（圖／住商不動產提供）
▲台北市各類型物件近年房價變化。（圖／住商不動產提供）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，綜觀北市各類型產品5年來房市表現，其中以電梯大樓的飆升幅度最為驚人，主要是此類產品大多為屋齡較新的新成屋或新古屋，較易受消費者青睞，也較會受到新案比價效應帶動。

不過，徐佳馨指出，小宅類型產品房價增幅較不明顯，主因仍是房價總價基期低，雖然總價低、好入手，但不適合自用買方，且由於坪數小，銀行放貸困難，潛在買方較少，也壓縮未來轉手機會，讓漲價空間較為有限。對於購屋人來說，購買小宅除總價考量外，還需考慮未來增值空間與轉手機會。
 

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