學麥當勞1+1星級點！肯德基推89元超雞賞沒蛋撻 釣出漢堡王參戰
速食大戰不停歇！肯德基正式開賣「89元超雞賞」優惠組合，「A區脆雞＋B區飲料湯品副餐」要價89元，讓民眾直呼很像之前麥當勞的「1+1星級點」，不過卻沒有包含明星商品蛋撻在內；眼尖的粉絲則推薦漢堡王也有「百元有找」組合可參戰。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基昨（5）日開賣「A+B＝89元」超雞賞優惠組合，A區主要為脆雞餐點，包括咔啦脆雞＋2塊上校雞塊、美式煙燻咔脆雞堡、8塊上校雞塊、或原味起司燻雞捲；B區則有玉米濃湯(小)、百事可樂(中)、雞汁風味飯、香酥脆薯(小)，從飲料、湯品到副餐都能任選。
食量不大的小資女、或想簡單吃的下午茶，可選「咔啦脆雞＋2塊上校雞塊＋可樂」89元、或「原味起司燻雞捲＋玉米濃湯」、「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(小)」都是89元，全台182家門市都開吃。
有民眾認為肯德基最新套餐，很像之前麥當勞的「1+1星級點」也是89元；不過麥當勞正好去年底調整菜單，將「1+1星級點」價格降至69元，可選麥克雙牛堡、麥香魚、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，較可惜的是，只能搭配33～35元小杯飲品，沒有其他副食選擇。
眼尖的粉絲則推薦，同樣都是百元有找的價格區間，漢堡王漲價前其實也有89元套餐可吃，近期使用2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，其中「免費0元送」菜單，可單點經典脆雞堡、單層華鱈魚堡、脆洋蔥牛肉堡等指定商品，雖然要價89元但直接「免費0元送」薯條、洋蔥圈、辣薯球等點心（3選1）；或開運「1＋1」套餐，則有經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，只要 49 元超划算。