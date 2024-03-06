開10年的燒鳥始祖！「鳥哲」推13道菜套餐 雞生蠔、雞鬆飯都吃到
位在芝山捷運站旁的「鳥哲」，開業10年，是首家供應精準分切出逾30種雞肉部位品項的燒鳥專門店，算是台灣正統燒鳥餐飲文化的始祖，一直以來秉持傳承日本在地職人精神。今年硬體與軟體同步升級優化之外，並以西餐「Tasting Menu」（品味菜單）概念推出全新套餐制菜單，還結合全台在地優質好食材。另外，同樣以燒烤料理起家的橘焱胡同，今（6）日也宣布獨家代理之「BHC炸雞」台灣首家分店，將插旗大台北地區，六月正式營運。
記者葉盛耀/綜合報導
鳥哲的老闆蕭哲文，是台灣燒鳥界領頭人，早在10年前就以純正燒鳥做招牌，以其遠赴日本拜師學藝習得的燒烤工法，還標榜精準分切雞肉30種部位，讓每道燒鳥料理臻於極致美味。近幾年，日本燒鳥新品牌又或是台灣在地燒鳥店家不斷在台竄出，足見燒鳥文化熱潮正旺，「鳥哲」除了遵循既有的日本傳統技法，也追求更在地化元素與飲食文化的傳承，蕭哲文提到，期望藉由用餐體驗，讓更多饕客認識台灣飲食的豐富多元與獨特魅力。
因此本次新推出的套餐制品味菜單，一次匯聚招牌菜，讓顧客可以一次嚐到精髓，更以優質雞肉為基礎，融合上許多鳥哲餐飲團隊親自深耕至產地才能發掘出的有趣食材與美味農產。
像是開場的哲園沙拉，裡頭除了綜合蔬菜，還用了當地的金棗、金桔增加自然酸甜味，有趣的是竟還有苗栗在地小農生產的花生苗，有著與如黃豆苗那樣的脆嫩口感，而頭端的花生顆粒則保留淡淡花生香氣，相當有趣。
也因應冬季而有古式茶碗蒸，口感細滑的溫暖蒸蛋中還驚喜藏有雞佛，讓整體更滋補，尤其還特地選用嘉義新港產的古式麻油來加老薑拌爆炒過，再以此麻油來添香，讓這盅日式茶碗蒸更多了些親切感。
陳年花雕雞鬆釜飯則是選擇台東關山米，以陶鍋加入雞油來炊煮，上頭的雞鬆並以花雕酒添香，接著可以佐著可生食級生蛋黃一同品嚐，粒粒分明的口感，愈嚼愈香。
套餐中另外還有雞生蠔，是指靠近雞大腿的兩塊小而圓的黑肉部位，在日式精緻串燒店可見，肉質細嫩多汁。還有山葵雞里肌、腿肉、雞頸肉、雞胗、蒜頭雞湯等豐富菜色，共計有13道。每人每套1680元＋10%，另有茶資100元。每日限供應10套，需提前預約。
另外，同樣以燒烤料理起家的橘焱胡同，今（2024）年將進入展店高峰期，獨家代理之「BHC炸雞」台灣首家分店宣布將於大台北地區插旗，並敲於六月正式營運。「BHC炸雞」以招牌起司口味炸雞聞名，於全球有近2,100間門市，包含韓國當地超過2,000間、美國1間、香港1間、新加坡1間、馬來西亞6間、泰國1間，台灣地區將成為「BHC炸雞」第六個海外市場。橘焱胡同強調，此次品牌登入台灣擬借重BHC海外成功經驗，將該品牌台灣本土化。