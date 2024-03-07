太恐怖！男子吞嚥困難看醫生 星國醫師從喉嚨挖出「整隻章魚」
章魚是喜歡吃海鮮的饕客常會享用的美食，然而有時難免會發生意外。一名55歲的新加坡男子因吞嚥困難而送醫，醫生竟然在他的喉嚨裡找到一隻觸手緊緊卡死在食道的章魚，最後醫師用鑷子才將章魚取出。
國際中心賴正琳／綜合報導
《每日星報》報導，新加坡一名55歲男子因為吃東西後持續出現嘔吐和噁心的症狀，送醫後表示有吞嚥困難，經醫生檢查後發現，男子的喉嚨裡竟卡了「一整隻章魚」。
醫生表示，這隻章魚連同吸盤，緊緊地卡在男子食道，且距離胃部僅5公分，是造成男子吞嚥困難的主因，醫生最後利用鑷子將章魚取出，並讓男子住院觀察兩天，如今已平安返家。
其實這並非第一次遇到有章魚卡死在喉嚨的醫療案例，喜歡吃生章魚的南韓，每年平均有6人會因為生吃章魚而在吞食過程中噎住死亡，因為章魚吸盤若黏住喉嚨兩側恐引發窒息，一旦章魚觸手切得不夠短或是整隻吞下，更容易發生憾事。
醫生指出食物阻塞是很常見的情形，不過通常八到九成病患卡住的食物後來都會自然排出，只有10%-20%需要內視鏡處理。醫生一般都會先用推拉的方式處置，雖然過程中可能會用力過猛導致食道穿孔，但這種方法成功機率較高。