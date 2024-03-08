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青埔絕美建築+1！兒美館4/3試營運「半年免費」　海量美照全公開

▲由普立茲克獎最新得主山本理顯親自操刀設計的桃園市兒童美術館，坐落在青埔特區，即將在4月3日試營運。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）
▲由普立茲克獎最新得主山本理顯親自操刀設計的桃園市兒童美術館，坐落在青埔特區，即將在4月3日試營運。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）

實習記者柯乃瑜/綜合報導

青埔絕美建築再+1！繼橫山書法藝術館之後，桃園中壢青埔特區的「桃園市兒童美術館」將於4月3日試營運，並將為期半年免費開放至9月。這座由日本建築師山本理顯（Riken Yamamoto）以「山丘」概念打造的美術館，箱型空間充滿設計感，將為桃園市民及遊客帶來全新的藝文體驗。

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​​「桃園市兒童美術館」坐落於中壢青埔，是台灣首個以現代藝術為核心的兒童美術殿堂。館舍外觀以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，以白色基底呈現山丘造型，並透過大片玻璃窗，巧妙地將自然光與室內空間融合，形成一座宛如山丘之上的美術館。館內設有Z字型步道，增添一抹現代風情，加上戶外觀景台的廣闊視野，讓這座美術館尚未開館，就已被譽為「青埔特區最美的一道風景」。

▲桃園市兒童美術館宛如是一座山丘之上的美術館。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）
▲桃園市兒童美術館宛如是一座山丘之上的美術館。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）
桃園市兒童美術館與桃園市立美術館的外觀融入了自然元素，展現出「山丘」概念的斜屋頂、白盒子(White Cube)的概念箱型空間，以及柔軟曲線的遮陽板外牆。這兩座美術館將在未來通過空中廊道相連，與桃園市立美術館轄下的橫山書法藝術館共同形成一個藝術聚落。

▲「桃園市兒童美術館」將開啟兒童對藝術的無限想像。（圖／翻攝TMoFA 桃園市立美術館IG）
▲「桃園市兒童美術館」將開啟兒童對藝術的無限想像。（圖／翻攝TMoFA 桃園市立美術館IG）
桃園市兒童美術館即將進入試營運階段，將在4月3日與大眾見面。而桃園市立美術館則預計在2026年底完工。屆時，這三館所形成的充沛藝術文化能量將為桃園市帶來嶄新的風貌。市民和遊客們可以密切關注桃園市立美術館的官方網站及臉書專頁，以獲取最新活動訊息。

▲「桃園市兒童美術館」以山丘的自然意象為主軸，將室外自然光與室內空間相互結合。（圖／桃園市立美術館提供、吳欣穎拍攝）
▲「桃園市兒童美術館」以山丘的自然意象為主軸，將室外自然光與室內空間相互結合。（圖／桃園市立美術館提供、吳欣穎拍攝）
▲桃園市立美術館公開一系列兒美館照片，讓網友喊好期待。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）
▲桃園市立美術館公開一系列兒美館照片，讓網友喊好期待。（圖／翻攝桃園市立美術館臉書）



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