青埔絕美建築+1！兒美館4/3試營運「半年免費」 海量美照全公開
青埔絕美建築再+1！繼橫山書法藝術館之後，桃園中壢青埔特區的「桃園市兒童美術館」將於4月3日試營運，並將為期半年免費開放至9月。這座由日本建築師山本理顯（Riken Yamamoto）以「山丘」概念打造的美術館，箱型空間充滿設計感，將為桃園市民及遊客帶來全新的藝文體驗。
實習記者柯乃瑜/綜合報導
「桃園市兒童美術館」坐落於中壢青埔，是台灣首個以現代藝術為核心的兒童美術殿堂。館舍外觀以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為設計理念，以白色基底呈現山丘造型，並透過大片玻璃窗，巧妙地將自然光與室內空間融合，形成一座宛如山丘之上的美術館。館內設有Z字型步道，增添一抹現代風情，加上戶外觀景台的廣闊視野，讓這座美術館尚未開館，就已被譽為「青埔特區最美的一道風景」。
桃園市兒童美術館與桃園市立美術館的外觀融入了自然元素，展現出「山丘」概念的斜屋頂、白盒子(White Cube)的概念箱型空間，以及柔軟曲線的遮陽板外牆。這兩座美術館將在未來通過空中廊道相連，與桃園市立美術館轄下的橫山書法藝術館共同形成一個藝術聚落。
桃園市兒童美術館即將進入試營運階段，將在4月3日與大眾見面。而桃園市立美術館則預計在2026年底完工。屆時，這三館所形成的充沛藝術文化能量將為桃園市帶來嶄新的風貌。市民和遊客們可以密切關注桃園市立美術館的官方網站及臉書專頁，以獲取最新活動訊息。