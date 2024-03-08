38婦女節來了！IKEA推8質感好物「最低39元」　HANDS櫻花新品77折

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隨興優雅的氛圍感美女必備，GLADOM托盤桌的可拆式托盤，能一次拿起桌面所有物品，托盤邊緣較高不必擔心移動時物品滑落，無論是端出餐食招待親友或收拾都能優輕鬆搞定，不再手忙腳亂！外型簡約設計加上霧感紅色表面，也能成為點綴家中的亮點單品，凸顯個人品味。
2、LINDSVÄRMARE萬用毯
在家耍廢也能擁有慵懶的鬆弛美感，能輕鬆打理、可機洗的LINDSVÄRMARE萬用毯，溫柔色調為客廳帶來柔和氛圍，純棉柔軟的觸感，讓你能更放鬆地窩在沙發上享受個人時光。
3、LUGNARE 柱狀香氛蠟燭
舒服的香氣會給人一種精緻感，也是成為氛圍感美女的秘訣，LUGNARE 香氛蠟燭溫暖的燭火搭上茉莉、梨子、薑和百合香氣，為居家增添浪漫氣息，凸顯對生活的講究，更可以放鬆緊繃身心，自然帶出好的精氣神，優惠期間百元有找，是日常提升氛圍感的必備好物。
4、AINA 靠枕套
氛圍感美女總是能從細節展現獨特品味，居家空間就從更換靠枕套開始，AINA靠枕套的蝴蝶結小巧思搭上粉嫩色系亞麻布料的浪漫氣息，展現不受拘束的鬆弛感魅力，打造令人放鬆的空間。
5、FYXNÄS桌燈
打造能緩和情緒的光氛環境就能提升生活鬆弛感，FYXNÄS桌燈網狀的燈罩能打出輕柔的光線，營造放鬆舒適的氛圍，極簡的曲面造型也能展現氛圍感美女隨興優雅的品味。
6、RISATORP置物籃
乾淨有氣質是成為氛圍感美女的必備條件，因此家裡也要收得整潔又有品味，線條簡約柔和的RISATORP置物籃幫你把雜物收乾淨，溫柔百搭的米灰色更讓收納美得毫不費力，展現隨興有型的鬆弛感魅力，快趁現在直接以低於5折的價格購入吧。
7、FLYGFISK 餐墊
氛圍感美女懂得從細節享受生活，餐桌上就從使用餐墊開始，優雅低調色系的FLYGFISK 餐墊能將風格帶入用餐體驗，為平凡的一頓飯瞬間升級，耐用材質能隔熱保護桌面，銅板價就能展現對生活質感的要求，打造浪漫用餐儀式。
8、HUTLÖS小蠟燭燭台（4件裝）
將生活過出毫不費力的精緻感是氛圍感美女的專長，HUTLÖS小蠟燭燭台，簡單一放就讓平凡的小蠟燭升級，折射出柔和燭光，營造出令人放鬆的溫暖氛圍，百元有找也能展現高質感的生活品味。
此外，3月8日逢國際婦女節，手創館一系列櫻花新品77折，即起至4月10日春櫻花現檔期，針對美妝保養、粉嫩居家小物、戶外輕旅和健康舒壓推出季節新品，門市以美麗櫻花布置，香氛產品也推出一系列質感好物，許多女孩愛用身體香氛取代香水，「新愛戀櫻花香身體噴霧」散發迷人香氛，還可潤澤肌膚，「乾洗髮噴霧」完美解決惱人的鍋物異味。
1、花瓣漂浮入浴劑-櫻花
日本Dreams花瓣泡澡球〈櫻花〉新上市，萃取多種植物精華，溫浴後使肌膚更清新水潤。換季時須特別在意保濕，花瓣造型的入浴劑可滋潤乾燥肌膚泡澡時還有櫻花花瓣相伴。
2、THE BAR 洗髮皂/櫻花80g
市面上較少見的高濃縮80g固體洗髮產品，較液體洗髮精節省用量。輕輕搓揉即可產生濃郁泡沫，日本製造抗敏洗沐好物，洗後散發迷人櫻花香氣。
3、FIANCE'E 芳香身體噴霧 新愛戀櫻花香 50ml
身體用的香氛噴霧質地輕盈，可調理潤澤肌膚，散發迷人香氣。櫻花香系列前調為蜜桃、中味為季節櫻花、後味帶點迷人麝香，帶來清爽又療癒的香氛體驗。
4、AliSHA 妍樂羋乾洗髮噴霧180ml
台灣人愛吃火鍋，年產值高達400億元，享用鍋物美食後，最困擾的就是頭髮上惱人的食物味道。乾洗髮噴霧添加女神級香水氣味，使用後去除異味，還可恢復頭髮蓬鬆感。
5、SECRET SALON完美瀏海定型噴霧櫻花限定
一覺起床瀏海變得不聽話，趕著上班又沒空打理的女孩福音，針對瀏海打理的定型噴霧，少量噴於瀏海即可打造想要的彎度，一整天防止塌陷，瀏海災難從此不見。