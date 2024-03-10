NBA今日賽事結果彙整！Doncic連6場大三元寫紀錄　勇士慘敗馬刺

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Curry、斑馬皆因傷缺陣 勇士113:126慘敗馬刺
金州勇士今(10)日在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，本場比賽勇士一哥Stephen Curry因右腳踝傷勢高掛免戰牌，馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama也因腳踝傷勢缺席本場比賽。但儘管勇士在少了Curry的情況下，面對西區爐主馬刺，不但沒有輕鬆過關，還在主場以113:126輸給馬刺，苦吞2連敗。
Luka Doncic連續6場30分以上大三元 獨行俠142:124活塞
Luka Doncic今(10)日在作客底特律活塞的比賽中，終場拿下39分10籃板10助攻，是個人連續第6場比賽繳出30分以上大三元，相當不容易， Doncic也正式超越Russell Westbrook過去所保持的5場紀錄，成為NBA史上第1人，而獨行俠也在他的好表現下，終場142比124擊敗活塞，而這場比賽進行至末節時，雙方因為一次大動作犯規爆發衝突，所幸在相關人員的即時制止下，混亂場面並沒有進一步擴大。
塞爾提克雙槍合攻56分 率綠衫軍117:107贏球
塞爾提克前往鳳凰城踢館太陽，綠衫軍「雙探花」連線合砍56分，太陽方面儘管Kevin Durant全場26投18中，攻下全場最高45分，且一度率領球隊追近至5分差距，但塞爾提克終場前還是穩住陣腳，最終就以117:107帶走勝利。
其他NBA賽事結果：
洛杉磯快艇在主場迎戰芝加哥公牛，快艇「大鬍子」James Harden得到14分11籃板10助攻大三元成績，同時也是NBA史上第2位，沒有任何2分球出手就能拿到大三元的球員，幫助快艇112:102收下勝利。
丹佛金塊在主場對決猶他爵士，金塊靠著後衛Jamal Murray攻下37分，Nikola Jokic也有26分演出，幫助金塊以142:121戰勝爵士。
夏洛特黃蜂110:99擊敗布魯克林籃網，籃網Cam Thomas攻下全場最高31分。
波特蘭拓荒者128:118擊敗多倫多暴龍，雙方鏖戰至延長賽，拓荒者中鋒Deandre Ayton大爆發，攻下全場最高30分外帶19籃板。
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