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東超／楊敬敏致命失誤！新北國王季軍戰76:78不敵安養　2戰皆吞敗

▲上一場對千葉噴射機攻下21分的國王後衛林書緯，這一場在安養赤紅火箭強硬的防守下，略為熄火。（圖／東超提供）
▲上一場對千葉噴射機攻下21分的國王後衛林書緯，這一場在安養赤紅火箭強硬的防守下，略為熄火。（圖／東超提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

台灣職籃P.League+球隊新北國王今（10）日在EASL東亞超級聯賽季軍戰對上韓國KBL勁旅安養赤紅火箭，這一場在林書豪上不了、林書緯又被嚴防的情況下，球隊陷入苦戰，即使末節讀秒時刻追到只差2分，但楊敬敏和林書緯的配合發生掉球失誤，比賽就在充滿懸念之下結束，安養以78:76擊敗國王，林書緯這一場9投2中，只得到6分。

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即使上一場輸給千葉噴射機，但今天國王仍打出一場好球，今天球隊先發由林書緯、楊敬敏、曼尼高、奧帝、戴維斯出戰，對上韓國Robert Carter Jr.、Jamil Wilson、朴智勳、崔成元、鄭孝根。

今天開賽林書緯就延續上一場好手感，先進一記三分球，不過安養主力後衛朴智勳連得8分，國王也很快做出人員變動，楊敬敏老經驗連得4分，幫助球隊扳成13:13，首節兩隊外線表現都不理想，合計三分球18投2中，安養以18:13領先。

▲安養主力後衛朴智勳連得8分，上半場個人攻下14分，為兩隊之冠。（圖／東超提供）
▲安養主力後衛朴智勳連得8分，上半場個人攻下14分，為兩隊之冠。（圖／東超提供）
面對安養身高出色的鋒線群，國王此役前段的進攻端發揮掙扎，不過球隊也有打出亮眼的點，本土大前鋒王柏智在防守端地發揮出色，能扛禁區，協防封蓋也有亮眼的演出。上半場打完安養以44:33暫時領先，國王以戴維斯的8分為最多，朴智勳拿下14分為全場領先者。

▲PLG前執行長「黑人」陳建州和國王CEO陳信生到場看球。（圖／東超提供）
▲PLG前執行長「黑人」陳建州和國王CEO陳信生到場看球。（圖／東超提供）
這場比賽進行到第三節，雙方對抗意識越來越濃厚，在一次強硬的對抗得分之後，安養隊前鋒鄭孝根打出火氣，直接上前和楊敬敏糾纏在一塊，裁判也趕緊將兩人給拉開。這一節朴智勳火力依舊兇猛，三節打完得分已經破20，安養也以64:57領先。

▲曼尼高這一場比賽上場時間很長，幾乎沒有時間下去休息。（圖／東超提供）
▲曼尼高這一場比賽上場時間很長，幾乎沒有時間下去休息。（圖／東超提供）
末節，海登連續投進兩顆三球，幫助國王追到只差4分，曼尼高快攻上籃、對手再被吹妨礙中籃，比數變成70:72。暫停回來之後，又是朴智勳中距離兩分命中，但隨後林書緯助攻奧帝命中三分，國王只差1分。

但在這時候，安養加強防守，國王眾將一輪猛攻後也有一些疲憊了，屢次在籃下放球沒進，錯失機會，安養則靠Jamil Wilson的罰球拉開到78:73領先。進入最後2分鐘，林書緯助攻楊敬敏得分，之後他又兩罰一中，讓國王讀秒階段只差2分。安養之後一次進攻沒進，國王有最後一擊機會，但楊敬敏和林書緯之間的配合發生掉球，葬送反攻機會，比賽就此結束。

曼尼高這一場得到18分10籃板，楊敬敏15分4籃板3助攻，奧帝也得到15分。安養方面，朴智勳得到全場最高的29分，Robert Carter 斬獲18分。

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