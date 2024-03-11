對新北國王洋將失言風波道歉！球評古硯偉：一切要更小心謹言慎行

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不過在比賽中，由於播報內容直接上影音平台，因此原本小古的「試音」內容也被迫「公開」，他跟主播的聲音也被意外曝光，當時他說：「國王有利多嗎？國王的洋將這麼爛，國王找洋將只有一個要求，就是月薪不要超過1.5萬，那奧帝為何接受？因為他沒球打，他就是1.5萬以下的這種爛貨。」
此話一出馬上引起全網「炸鍋」，有網友留言，「他說真話沒錯」，但也有球迷認為這樣不妥，新北國王總經理毛加恩也馬上發動態回應，「「去年最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用『爛貨』來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧帝在Byron、Tony、Christian同時受傷短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強賽。幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」
新北國王球星楊敬敏也發文怒嗆，「您們是腦袋裝大便了，裝了水泥還是主管階層腦袋裝了屎呀，竟然邀請了這麼沒有水準、這麼不懂籃球的球評。」雖然楊敬敏之後刪除這則限時動態。
而小古也在深夜道歉，為自己的言論負責，小古提到：「收音提及的數字自己並沒有全然核實，過於粗鄙的用詞除了不經大腦，並沒有任何意義，自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出，未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。」
小古接受《NOWnews》記者訪問時表示：「一切要更小心謹言慎行，對國王全體還是很抱歉。」，而新北國王也表示，「不再對此事件回應，以毛總發言為主。」
不少球迷也到小古的臉書上留言，紛紛為他加油打氣，也肯定他的專業，認為他不用為此事件太在意。
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