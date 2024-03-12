影／戴資穎假動作讓對手做「體能訓練」 球迷嘆：可怕！完全無解
台灣羽球名將戴資穎在本屆法國羽球公開賽打出風采，其中在對上中國選手王祉怡這一場，戴資穎大量運用假動作，用的魔幻手法迷惑對手，也打亂了王祉怡的節奏，在場上疲於奔命，就像在做「體能訓練」。對岸不少球迷讚嘆戴資穎技術太好，狀態好時真的是「完全無解」。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎這次在法國公開賽四強戰以1:2輸給安洗瑩，錯失4個賽點，無緣爭奪冠軍，相當可惜。不過她也是有打出不少亮眼好球，特別是在對上王祉怡這一場，她球路虛虛實實、真真假假，網前搓球和後場殺吊讓對手完全抓不到節奏，屢屢得分。
中國在這次法國公開賽拿下男單、女雙和混雙三項冠軍，不過中國許多球迷仍對於女單這一場16強戰特別印象深刻，因為比賽內容確實打得太好看，技術含量很高。
王祉怡此役不斷「吃假動作」、被晃得有些狼狽，被主播說像是在做「體能訓練」，不過中國大部份球迷仍然給鼓勵，紛紛表示：「戴變化那麼多，怎麼可能不吃，誰跟她打都吃」、「比何冰嬌好多了，何冰嬌才是被戴騙得褲子都沒了」、「還是跟老戴打太少了，給騙很正常」、「太可怕了，太可怕了，完全無解，接不到球…」。
這次法國公開賽許多選手都很重視，因為這裡就是今年巴黎奧運的羽球賽事場地。知名球評蔡贇認為，在法國公開賽打出好成績很重要，如果能在這裡打出理想內容，那就能夠給自己建立足夠的信心，「心理暗示很重要，會覺得這個場地是我的福地，心理上會比較放鬆。」
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