普惠金融成防詐破口？ 劍青檢改籲挺銀行抓人頭戶 金管會3點回應
國內詐騙猖獗，尤其人頭戶的氾濫，由基層檢察官組成的「劍青檢改」認為，在金管會高舉「普惠金融」大旗下，銀行行員得自行承擔遭申訴的壓力，只能無奈屈服，甚至最後只能道歉了事，一切配合，呼籲金管會應出面制止，力挺基層行員一同打詐。對此。金管會今（12）日提出3點說明，強調因防詐所產生的客訴已不列入公平待客的評核計算，金檢也會區隔處理，以鼓勵銀行勇於阻詐，也會持續透過高檢署聯擊平台彙整檢警調意見，督促金融機構精進各項風險管理。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局官員表示，在人頭帳戶管控上，在異常交易管理辦法第13條就有明訂，有關銀行應該拒絕受理開戶的一些條件，包括列為警示帳戶或有其他高風險表徵的情況，因此，銀行一定要從事前、事中及事後控管程序，來防堵人頭帳戶。
在客訴部分，金管會在去（2023）年7月本國銀行總經理會議中，已跟銀行業者宣達，各銀行為了防堵詐騙所產生的客訴，在公平待客的評核中，不會列入客訴計算範圍，在進行金融檢查也會區隔處理，目的就是鼓勵銀行勇於阻詐。
此外，銀行局官員也強調，打詐除有賴公部門及私部門大家一起努力之外，政府各部門的充分合作也非常重要，金管會很重視執法機關的意見，會持續透過高檢署所建立聯擊平台彙整檢警調意見，來督促金融機構精進各項風險管理。