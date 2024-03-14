星巴克「買一送一」2024加碼！隱藏版驚喜券「2件85折」慶26週年

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星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！即日起至4月1日，完成數位體驗遊戲，就能獲得超值「買一送一」、「第二杯半價」等限定專屬好康。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
鐵粉們一定都知道，星巴克大方的「數位體驗」活動，是天天都能抽獎，每天分別使用LINE、Facebook、Google登入都能各抽一次，一天抽獎3次，不怕抽不到買一送一天天喝。
然而，星巴克粉專上還透露了2024年專屬加碼回饋！歡慶今年26週年，最新數位體驗限定，同一帳號於社群分享活動頁面累計達3次，即可獲得「隱藏版驚喜券」乙張。
據官方透露，驚喜券會提供飲料搭配糕點或購買水果糖的「套餐折抵券」，以及指定商品享「2件85折」優惠，購買包括食品點心類、包裝食品巧克力類、咖啡豆、咖啡設備、提包袋類、星座系列馬克杯&玻璃杯、星座直傘類商品，即可享有「任2件85折」。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往；活動詳情請依星巴克網站公告為準。
📌可不可熟成紅茶：Uber Eats指定品項「買一送一」
手搖飲料可不可熟成紅茶，即日起至3月26日開喝「買一送一」，在外送平台Uber Eats上，獨家推出「橘果熟成、草莓歐可」2款手搖飲料，大杯限時「買一送一」優惠；而且UberOne會員單筆滿299元可享85折好康（單筆最高折抵50元）。
提醒大家，優惠組數每日限量售完為止；品項未有「綠色字樣」表示優惠已兌換完畢；每訂單最多買3送3；商品金額為中杯價格，需另加價升級大杯享優惠活動；請以2的倍數訂購，並留意下單金額為「折扣後金額」才有優惠；加料需額外加價，購買不包含於優惠中。