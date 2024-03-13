國際自由車環台賽競速山林 南投單站距離最長日月潭爬坡大考驗
「2024國際自由車環台公路大賽」第4場來到南投站，挑戰單站距離最長167.15公里，上午205位選手從南投縣政府出發，預估下午1時35分抵達終點站日月潭向山遊客中心。南投縣長許淑華指出，本站賽程的精彩之處，在於選手歷經前面100多公里長途耐力賽後，最後要進入台21線日月潭公路爬坡段，非常考驗肌耐力。
記者顏幸如／南投報導
「國際自由車環台公路大賽」為台灣唯一國際公路賽，有來自全球38個國家24支隊伍、205位菁英選手來臺競輪。為讓賽事可看性更高，參賽選手將決戰經典5站，不到最終站，黃衫總冠軍人人有機會。
今年經典5站賽事總體距離670.3公里，路線由北往南移，首先臺北市83.2公里、第2站桃園市站120.59公里；第3站橫跨新竹、苗栗與臺中的浪漫台三線站，總長154.3公里蜿蜒曲折；第4站今年再次回歸南投縣，以山線路段為主169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站，相當考驗選手的體力；最終站高雄市站146.44公里。
今(13)日的路線沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心。
縣長許淑華主持開賽儀式並擔任領騎車手，她表示南投站賽程的精彩之處，在於選手歷經前面100多公里長途耐力賽後，最後進入台21線的日月潭公路爬坡段，抵達最高海拔達789公尺的玄奘寺，不只考驗肌耐力，最後3公里更是決勝賽段，不僅精彩可期，同時透過比賽將南投日月潭等美麗風光行銷到國際。