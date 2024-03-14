蘇丹紅延燒全台 上澄鍋物不用「它」火鍋控吃得安心

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「上澄鍋物」另一特色是食材吧上，新鮮看得到的有機野菜，每天嚴選30種以上的天然野菜，提供消費者更多選擇，連素食族都愛上門！業者自豪的說，上澄鍋物不僅讓吃火鍋變得健康、還能藉由各式蔬菜代謝體內毒素，對健康沒負擔。正因為這樣的堅持，上澄鍋物才能在這次的蘇丹紅風波中，成為民眾安心用餐的首選。
上澄鍋物連最基本的湯底、蔬菜、醬料都是業者親自把關外，肉品嚴選不含有瘦肉精、抗生素等產銷履歷肉品、店內亦不提供火鍋料等加工食品。業者一直很堅持，只要提供的都是原形食物，就無食安問題，消費者看得清楚，就能吃得安心。
上澄每一項食材的細節，無不彰顯滿滿的健康概念，以精緻風格及「葷素共食 共享好食」概念出發，目的就是想打造出讓葷食者不委曲，素食者不將就的美食饗宴。業者期望來到上澄鍋物每一位顧客，都能吃得安心又健康。
業者說，曾經也有客人詢問是否能提供沙茶醬，當時基於生意考量，確實進貨幾罐置於後場備用。後來幾經思考，由於沙茶的口味較重，一旦納入火鍋醬料供客人取用，包括蔬菜、海鮮、肉品的鮮甜好滋味，都會被沙茶醬的重口味淹沒，『如果滿口都是醬料味，而無法感受食材的鮮度，那不可惜了？』事實證明，堅持是對的。
「上澄鍋物」主打沾醬─胡麻醬，是上澄鍋物特地引進特殊配方調製而成，芝麻每日現磨現打，特別適合涮肉片沾來吃! 為了讓食材能吃得出原味，上澄鍋物特別針對新鮮野菜及海鮮，調製了清新爽口的黃金輕醬油，富含果香的沾醬，沒有傳統醬油的死鹹，再搭配蘿蔔泥、黃椒及葱花，就是一款黃金等級的火鍋沾醬，甘甜好滋味，百吃不膩。