桃園男租客落跑！房東開門見「毀滅景象」 眾驚：胎哥郎竟有妹抱
注意！下滑高能警告！髒亂照片恐讓人引發噁心等不適反映，請斟酌閱讀！桃園一名房東近期因男租客突失聯，打開老家出租屋驚見「毀滅式景象」，廚房滿地雜亂、沒吃完的食物隨地丟，冰箱塞滿一包包不可名狀之物，房間走道更是一片垃圾海，氣得公布男租客摟妹子照，請網友幫忙找人。租房被亂搞的景象驚呆網友，更難相信的是這樣的「胎哥郎」竟還有妹子可以抱。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「桃園爆報（二）」發文替朋友抱不平，表示朋友把八德老家出租給一名吳姓房客，房子被搞得像垃圾場廢墟，對比出租前的乾淨屋況更是無言，嘆：「因為這是老家，被弄成這樣（朋友）心情很悶！」朋友只好自己請清潔公司來處理，清出至少20大包垃圾。
廚房、冰箱與房間慘況照，引來網友怒火，紛紛留言「哇塞這比廢棄建物還要噁」、「噁～腐海森林，是租多久可以弄成這樣」、「感覺光清潔押金就不夠用了」、「所以我的房子寧願讓蚊子住也不要出租」。也有網友建議，為避免租房被爛房客破壞，房東可透過專業租賃公司協助包租代管。
房東出租房屋最怕遇到惡房客，該如何自保？「巴毛律師」陳宇安提醒，房東簽約時務必要請公證人並約定強制執行，以免遇惡房客霸租時，得透過漫漫法律程序，才能討回公道。
不過，陳宇安也提醒，千萬不能沒有經過法律程序，就把租客放在租屋處裡的私人物品自己載去丟，因為其屬於房客財產，「造成他財產損失他可以跟你求償」，若經法院程序執行拍賣後，所得仍不夠抵其積欠的房租，就執行他名下其他財產或薪水。