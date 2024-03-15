台灣房價貴到沒人性！專家曬瑞銀數據　曝高房價關鍵：有錢人太多

桃園男租客落跑！房東開門見「毀滅景象」　眾驚：胎哥郎竟有妹抱

▲桃園一名男租客落跑失聯，房東開門驚見毀滅式景象，房子猶如被轟炸過的廢墟，臥房、冰箱全都是垃圾。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲桃園一名男租客落跑失聯，房東開門驚見毀滅式景象，房子猶如被轟炸過的廢墟，臥房、冰箱全都是垃圾。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

注意！下滑高能警告！髒亂照片恐讓人引發噁心等不適反映，請斟酌閱讀！桃園一名房東近期因男租客突失聯，打開老家出租屋驚見「毀滅式景象」，廚房滿地雜亂、沒吃完的食物隨地丟，冰箱塞滿一包包不可名狀之物，房間走道更是一片垃圾海，氣得公布男租客摟妹子照，請網友幫忙找人。租房被亂搞的景象驚呆網友，更難相信的是這樣的「胎哥郎」竟還有妹子可以抱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「桃園爆報（二）」發文替朋友抱不平，表示朋友把八德老家出租給一名吳姓房客，房子被搞得像垃圾場廢墟，對比出租前的乾淨屋況更是無言，嘆：「因為這是老家，被弄成這樣（朋友）心情很悶！」朋友只好自己請清潔公司來處理，清出至少20大包垃圾。

▲網友公開男租客摟妹照，想請網友幫忙找人。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲網友公開男租客摟妹照，想請網友幫忙找人。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
廚房、冰箱與房間慘況照，引來網友怒火，紛紛留言「哇塞這比廢棄建物還要噁」、「噁～腐海森林，是租多久可以弄成這樣」、「感覺光清潔押金就不夠用了」、「所以我的房子寧願讓蚊子住也不要出租」。也有網友建議，為避免租房被爛房客破壞，房東可透過專業租賃公司協助包租代管。

▲廚房牆面一片漆黑，像是被炸過，地面更是堆滿鍋具、沒吃完的食物。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲廚房牆面一片漆黑，像是被炸過，地面更是堆滿鍋具、沒吃完的食物。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲廚房瓦斯桶傾倒，髒亂不堪。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲廚房瓦斯桶傾倒，髒亂不堪。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲冰箱內部慘不忍睹。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲冰箱內部慘不忍睹。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲房間走道一片垃圾海。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲房間走道一片垃圾海。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲屋主自請清潔公司整理，清出至少20大包垃圾。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
▲屋主自請清潔公司整理，清出至少20大包垃圾。（圖／翻攝桃園爆報（二）臉書）
房東出租房屋最怕遇到惡房客，該如何自保？「巴毛律師」陳宇安提醒，房東簽約時務必要請公證人並約定強制執行，以免遇惡房客霸租時，得透過漫漫法律程序，才能討回公道。

不過，陳宇安也提醒，千萬不能沒有經過法律程序，就把租客放在租屋處裡的私人物品自己載去丟，因為其屬於房客財產，「造成他財產損失他可以跟你求償」，若經法院程序執行拍賣後，所得仍不夠抵其積欠的房租，就執行他名下其他財產或薪水。

影／桃園蘆竹「蟑螂人」現身！門一開蟑螂大軍湧出　29秒影片嚇歪

獨／租屋補助又出包！她哭被追討2.8萬元　控「房東逃漏稅」害的

量販店營業額衰退54億！藥妝、網購光環不再　專家：房東別太貪心

台電租屋電費查詢被打臉！崔媽媽揭「房東條款」　租客查了個寂寞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞