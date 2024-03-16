快訊／韓韶禧認愛柳俊烈！公開交往時間、向惠利道歉　否認當小三

韓韶禧揭時間軸！「柳俊烈年初分手惠利」遭疑：還用情侶手機殼

▲韓韶禧（右）澄清自己沒有介入柳俊烈和惠利（左）的感情。（圖／韓韶禧、惠利IG）
▲韓韶禧（右）澄清自己沒有介入柳俊烈和惠利（左）的感情。（圖／韓韶禧、惠利IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧和演員柳俊烈戀愛中，卻疑似介入男方上一段和「Girl's Day」成員惠利的感情，隨著風波越演越烈，韓韶禧也發文反擊，認愛的同時也列出和柳俊烈交往的時間軸，然而此說法卻和韓網挖出的完全不同，陷入羅生門，讓人霧裡看花。

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▲▼官方對柳俊烈（上圖）、韓韶禧熱戀傳言不置可否。（圖／柳俊烈、韓韶禧IG）
▲韓韶禧和柳俊烈先後認愛。（圖／韓韶禧IG）
韓韶禧和柳俊烈被目擊一同現身夏威夷飯店泳池，兩人熱戀中的傳言甚囂塵上，惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，引發外界瘋猜柳俊烈是否劈腿，氣得韓韶禧直接發文反擊，表示自己不是小三，「我不會介入別人感情」。

▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲韓韶禧正面回應惠利，表示「我也覺得很有趣」並否認介入別人感情。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧正面回應惠利，表示「我也覺得很有趣」並否認介入別人感情。（圖／韓韶禧IG）
今（16）日早韓韶禧再發聲明，為自己的衝動發言道歉，同時也強調，她和柳俊烈的交往時間和惠利並未重疊，她和柳俊烈是11月15日在攝影展認識，但她聽說柳俊烈和惠利的分手時間是在去年（2023年）初，而兩人真正在一起是2024年開始，「我聽說關於分手的報導是在11月發布的。根據這個事實，我確認了自己的感情並繼續維持關係。」

▲韓韶禧在夏威夷街頭留下倩影。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧再發文強調自己沒有介入他人感情，還直接列出時間軸。（圖／韓韶禧IG）
然而根據韓網調查，柳俊烈去年11月11日還在和惠利用情侶手機殼，同月13日兩人才宣布分手，之後韓韶禧就頻頻發文和柳俊烈相關的內容，包括去看攝影展、北極熊娃娃、海綿寶寶等，也讓網友質疑，若是2023年初就分手，為何11月還會用情侶手機殼，再度引發外界熱烈討論。

▲韓韶禧1月曬出柳俊烈最愛的海綿寶寶。
▲韓韶禧1月曬出柳俊烈最愛的海綿寶寶。（圖／韓韶禧IG）
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