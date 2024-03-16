韓韶禧揭時間軸！「柳俊烈年初分手惠利」遭疑：還用情侶手機殼
南韓女神韓韶禧和演員柳俊烈戀愛中，卻疑似介入男方上一段和「Girl's Day」成員惠利的感情，隨著風波越演越烈，韓韶禧也發文反擊，認愛的同時也列出和柳俊烈交往的時間軸，然而此說法卻和韓網挖出的完全不同，陷入羅生門，讓人霧裡看花。
記者吳昕蓓／綜合報導
韓韶禧和柳俊烈被目擊一同現身夏威夷飯店泳池，兩人熱戀中的傳言甚囂塵上，惠利卻在IG限時動態曬出夏威夷的照片、並寫下「好有趣」三個字，引發外界瘋猜柳俊烈是否劈腿，氣得韓韶禧直接發文反擊，表示自己不是小三，「我不會介入別人感情」。
今（16）日早韓韶禧再發聲明，為自己的衝動發言道歉，同時也強調，她和柳俊烈的交往時間和惠利並未重疊，她和柳俊烈是11月15日在攝影展認識，但她聽說柳俊烈和惠利的分手時間是在去年（2023年）初，而兩人真正在一起是2024年開始，「我聽說關於分手的報導是在11月發布的。根據這個事實，我確認了自己的感情並繼續維持關係。」
然而根據韓網調查，柳俊烈去年11月11日還在和惠利用情侶手機殼，同月13日兩人才宣布分手，之後韓韶禧就頻頻發文和柳俊烈相關的內容，包括去看攝影展、北極熊娃娃、海綿寶寶等，也讓網友質疑，若是2023年初就分手，為何11月還會用情侶手機殼，再度引發外界熱烈討論。
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