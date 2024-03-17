日本便宜機票「大阪來回清倉9888元」東北也免萬 長榮2298就出國
又有日本便宜機票釋出！旅遊電商平台KKday緊急代售「大阪5日來回機票清倉9888元起」，東北地區新潟進、仙台出5日也是9888元起免萬元就出國，高雄出發飛沖繩優惠機票10800元起；韓國則有首爾、釜山「來回機票下殺6999元起」。長榮航空4月12日起將有高雄天天飛香港航班，現在祭出「來回機票2298元起未稅」，幫大家一次整理划算出國優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
國人熱愛出國旅遊飛日本，根據KKday觀察，今年1月～3月中，該旅遊電商平台上日本東北地區、九州熊本、九州鹿耳島、名古屋、沖繩的搜索量，相較去年同期飆出成長300%。KKday再祭出精省亞洲旅遊成本的優惠方案。
📌KKday日本「便宜機票」清倉促銷！大阪來回9888元、日本東北來回也9888元
KKday緊急代售「大阪5日來回機票清倉9888元起」，日本東北地區從新潟進、仙台出5日機票也是9888元起，免萬元就能買到台灣虎航、或樂桃便宜機票出國飛日本；還有搭酷航賞櫻快閃清倉機票「飛日本東京9999元起」；高雄出發飛「沖繩4日機加酒自由行」則是優惠10800元起。
📌韓國「來回機票下殺6999元起」玩遍首爾、釜山
到韓國旅遊，KKday也主打「萬元有找」便宜機票促銷，包括首爾、釜山都有「來回機票下殺6999元起」好康；還推薦搭配首爾近郊楊平、金海等地一日遊，免自駕就能探索新興秘境來趟深度旅遊。
📌長榮航空即將天天飛香港！現在「來回機票2298起」未稅
長榮航空已宣布今年4月12日起，將加入高雄直飛香港每日一班飛航服務，並自5月15日起還增班為每日兩班。慶祝開航於4月8日前，於「2024春季線上旅展」下殺便宜機票促銷，於官網購買今年9月30日前，飛香港最低「來回機票2298元起」未稅。