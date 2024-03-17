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找回童年初心　 餐酒館推出迪士尼動畫六款「故事調酒」

▲「圓夢巨人」入口香甜滑順滿是藍莓果香味，像圓夢巨人一樣溫柔。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17)
▲「圓夢巨人」入口香甜滑順滿是藍莓果香味，像圓夢巨人一樣溫柔。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17)

記者金武鳯/台中報導

迪士尼動畫陪伴許多人的童年歲月，也是迪士尼動畫粉絲的鍾士豪，為找回童年初心，與調酒師聯手為經營的微醺光廊WS餐酒館，開發一系列以迪士尼動畫主角為發想的「故事調酒」，透過6款調酒風味，品味一場兼具視覺和味覺的饗宴，沉浸式體驗迪士尼魔幻力量。

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微醺光廊 WS 餐酒館創辦人鍾士豪表示，迪士尼系列調酒除了致敬迪士尼之外，也因該知名動畫大師-華特迪士尼曾說「不管怎麼樣，大人不過就是長大了的小孩。」，希望用成年人的微醺去找回童年的初心。

此次全新推出的迪士尼系列調酒共有6款，是由6部迪士尼電影的角色為發想，分別是101忠狗的時尚惡女庫伊拉「黑白狂想」、圓夢巨人中的善良巨人與小女孩蘇珊「圓夢巨人」、白雪公主的七個小矮人「小矮人派對」、森林王子的毛克利「森林共舞」、魔鏡夢遊中的紅心皇后「紅心皇后」與奇妙仙子的小叮噹「奇妙仙子」。

▲「黑白狂想」獨特暗黑系的外觀，網紅最愛拍照，鹹甜混搭的口感，別有風味。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17)
▲「黑白狂想」獨特暗黑系的外觀，網紅最愛拍照，鹹甜混搭的口感，別有風味。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17)
鍾士豪說，這六款故事調酒中，每一款都使用水果調味，透過水果香氣跟特殊的酸甜風味，融入調酒中，帶出迪士尼動畫中各種角色的個性及趣味，其中像是「黑白狂想」，是以迪士尼的經典反叛壞女人—庫伊拉發想，黑白兩色的酒體除了是庫伊拉的代表色，更象徵了他愛恨分明的個性。

以手掌捧著的是充滿夢幻藍紫色的酒杯，就如圓夢巨人電影裡的巨人，溫柔地捧著小女孩。拿到這杯「圓夢巨人」時，會被炙燒過的馬茲瑞拉起司的香氣吸引，而入口時濃郁和滑順的奶香，再加上藍莓醬的甜酸果香，就像是在喝一杯帶有白蘭地香氣的藍莓優格。酒杯上兩顆用炙燒起司包裹的蘋果丁，既能解膩又能增加不同的口感體驗。

▲微醺光廊的室內空間，以雙面大牆滿版的動態投影幕，營造輕鬆多彩意象。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17）
▲微醺光廊的室內空間，以雙面大牆滿版的動態投影幕，營造輕鬆多彩意象。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.17）
微醺光廊WS餐酒館位於台中市西屯區，鄰近捷運水安宮站，附近也有停車場，交通非常方便。除了主打沉浸式投影為主題外，更有獨立包廂可以享受專屬的微醺空間，無論你是想和朋友聚餐，還是想和家人團聚，或者是情侶約會，都能在這裡找到最合適的氛圍。

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