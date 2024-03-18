足總盃／「雙紅會」上演史詩互轟戲碼 曼聯延長賽4：3絕殺利物浦
2024年英格蘭足總盃8強賽上演經典的「雙紅會」，兩大豪門「紅魔」曼聯與「紅軍」利物浦互相廝殺，難分軒輊，曼聯靠著替補上陣的Amad Diallo在延長賽傷停補時120+1分鐘完成絕殺，最終4：3驚險淘汰利物浦，順利晉級。
記者廖聿偉/綜合報導
不過Amad Diallo因為慶祝過頭，反而吞下一張紅牌，不過這已經不影響比賽勝負，曼聯成功挺進四強賽。
本場比賽高潮迭起，上半場利物浦取得2：1領先，不過下半場第87分鐘，曼聯翼鋒Antony破門，將戰線逼入至延長賽。
利物浦在延長賽第105分鐘靠著20歲小將Harvey Elliott進球，原本以為能鎖定勝局。未料7分鐘過後，曼聯又靠著Marcus Rashford扳平戰局，且替補登場的Amad Diallo立刻補刀，在121分鐘踢進致勝球，不過他也因為情緒失控，脫衣慶祝，而吞下本場第2張黃牌，轉換成紅牌而被迫退場，不過勝局底定。
根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，本場比賽國際大小球盤口開在2.5-3球之間，兩隊正規賽形成2平，剛好突破大分門檻，其中能精準預測到2：2正確比數的彩迷，不到0.05%。