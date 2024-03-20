身障男行李箱被偷？急喊「報警」 暖警尋回感動「抱警」
一名卓姓聽視障朋友平日提著裝各式小物的行李箱擺攤作生意，日前要到台中郵局擺攤時突然發覺行李箱「被偷了」！急得大喊「報警！打110 」，繼中派出所員警在他手掌寫「警察」兩字，讓他頓時安心。警員研判行李應該是遺忘在計程車上，並非失竊，經調閱監視錄影聯絡計程車行，果然然順利找回行李箱，卓男激動得的擁抱員警，並事後請人代筆寫一封信給第一分局繼中派出所，對員警表達滿滿的感謝。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市政府警察局第一分局繼中派出所113年3月5日下午接獲一名視聽障人士報案，其氣急敗壞的表示行李箱不見了，因為箱內放有許多賴以維生的生財工具，東西不見了無法活下去。員警到場了解時，該卓姓男子(66歲)並不知道前來的人是員警，他在郵局門口氣急敗壞地大喊「110！打110啦！」，員警葉碩峰、林志雄、施勇任耐心安撫卓男心情，並在他手掌心寫下「警察」兩字後，卓男頓時安心。
卓男說當天早上他在繼光街的超商搭計程車到郵局做生意，下車後才發現行李箱不見了，因為行李箱裡都是他自己批來販售的商品，也是他能獨立生活的基礎，所以東西不見讓他非常崩潰！葉等3員聞訊後，判斷應是卓男下車時忘了將行李箱取下，立即通報計程車行幫忙協尋該行李箱，並協助調閱監視器，一小時內順利尋獲卓男賴以維生的行李箱，卓男接獲這個好消息後感動地擁抱員警，並在本(3)月12日時帶著感謝信及小點心至所，卓男稱為了表達對員警無比的感謝，特地請友人代筆寫下感謝信，內容表達對員警熱心協助的感謝之意，原以為行李箱被偷了，他非常緊張請人報警後，員警馬上到場協助，過沒多久計程車司機就將行李箱送返郵局，真的萬分感謝。
第一分局分局長鍾承志在此提醒，民眾外出時需注意隨身行李，如搭乘大眾運輸時不慎遺失物品時，切勿慌張，請詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請站務服務人員或警察協助找回，亦可撥打相關客服中心專線協助尋找，以便早日尋回失物。