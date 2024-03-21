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iWIN管二次元兒少性影像引ACG圈反彈　媽媽真心話：還是會擔心

▲多位家有女兒的媽媽，雖有部分可以接受相關題材的存在，但希望政府嚴加管理，也有部分家長表示「完全不能接受」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲多位家有女兒的媽媽，雖有部分可以接受相關題材的存在，但希望政府嚴加管理，也有部分家長表示「完全不能接受」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者林志怡／台北報導

日前有民眾檢舉日本成人遊戲、並導致相關分享文章遭下架，引爆二次元兒少性影像管理爭議，許多ACG愛好者認為，現實的規範不應擴及到虛擬創作，但《NOWnews今日新聞》訪問多位家有女兒的媽媽，雖有部分可以接受相關題材的存在，但希望政府嚴加管理，也有部分家長表示「完全不能接受」。

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日前有民眾對iWIN檢舉，有文章分享日本動漫成人遊戲角色「看起來像小孩」，後經衛福部判定有「兒少性剝削」之虞，平台遭要求下架相關文章，許多網友不滿認為「管太寬」，但衛福部仍堅持將二次元兒少性影像納入禁止範疇，預計於3月底召開會議、討論認定標準。

針對相關議題，《NOWnews今日新聞》記者詢問多位家有孩童的家長看法，一位受訪媽媽表示，她並不清楚iWin事件實際經過，單就「虛擬世界的兒少性相關創作」來說，她勉強可以接受這類題材的存在。

但該位受訪媽媽也表示，若不是這些題材的受眾，意外看到了這些內容，難免會覺得尷尬與不適，認為應該要嚴加規範這些內容可以出現在哪些平台，並同時避免心智年齡尚不成熟的孩子接觸到這些內容。

該位受訪媽媽擔憂，即使對這類角色看起來像兒童、青少年的創作發布平台嚴加管制，恐怕還是很難杜絕各類廣告或推播消息出現，比如孩子使用社群平台時，可能還是會跳出一些「有打馬賽克的情色廣告」，雖然圖片看似有做遮蔽處理，感覺卻只是欲蓋彌彰、還是看得出圖片在表達性行爲相關內容。

該位受訪媽媽也坦言，還是會擔心有人看到這些作品後，也對孩童出現犯罪的衝動、或性相關的慾望，也可能有不成熟的孩子在意外看見這些內容後，出現模仿的行為，再加上這類成人向的內容，有時候連成人看了都會覺得尷尬，作為家長，實在不希望孩子意外接觸到這樣的內容。

不過，另一位受訪媽媽則對《NOWnews今日新聞》記者表達強烈反對意見，認為即使是創作者，也不該創作這類「對孩童進行性行為」的內容，作為孩子的媽媽，她無法想像自己的女兒遭到如此對待，更無法接受有人對孩子出現性相關想像，若有人認為這些題材可以減少相關犯罪，應該拿出研究來說服大眾。

該位媽媽表示，許多創作者主張，限制這些題材會妨害言論自由，但兒童性剝削也牽涉到孩子的基本權利，恐怕兩派說法誰也說服不了誰、各有各的立場，最終可能得訴諸於釋憲才能有個結果。

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