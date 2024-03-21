iWIN管二次元兒少性影像引ACG圈反彈　媽媽真心話：還是會擔心

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對相關議題，《NOWnews今日新聞》記者詢問多位家有孩童的家長看法，一位受訪媽媽表示，她並不清楚iWin事件實際經過，單就「虛擬世界的兒少性相關創作」來說，她勉強可以接受這類題材的存在。
但該位受訪媽媽也表示，若不是這些題材的受眾，意外看到了這些內容，難免會覺得尷尬與不適，認為應該要嚴加規範這些內容可以出現在哪些平台，並同時避免心智年齡尚不成熟的孩子接觸到這些內容。
該位受訪媽媽擔憂，即使對這類角色看起來像兒童、青少年的創作發布平台嚴加管制，恐怕還是很難杜絕各類廣告或推播消息出現，比如孩子使用社群平台時，可能還是會跳出一些「有打馬賽克的情色廣告」，雖然圖片看似有做遮蔽處理，感覺卻只是欲蓋彌彰、還是看得出圖片在表達性行爲相關內容。
該位受訪媽媽也坦言，還是會擔心有人看到這些作品後，也對孩童出現犯罪的衝動、或性相關的慾望，也可能有不成熟的孩子在意外看見這些內容後，出現模仿的行為，再加上這類成人向的內容，有時候連成人看了都會覺得尷尬，作為家長，實在不希望孩子意外接觸到這樣的內容。
不過，另一位受訪媽媽則對《NOWnews今日新聞》記者表達強烈反對意見，認為即使是創作者，也不該創作這類「對孩童進行性行為」的內容，作為孩子的媽媽，她無法想像自己的女兒遭到如此對待，更無法接受有人對孩子出現性相關想像，若有人認為這些題材可以減少相關犯罪，應該拿出研究來說服大眾。
該位媽媽表示，許多創作者主張，限制這些題材會妨害言論自由，但兒童性剝削也牽涉到孩子的基本權利，恐怕兩派說法誰也說服不了誰、各有各的立場，最終可能得訴諸於釋憲才能有個結果。