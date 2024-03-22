巷仔內／被罵也要逆勢升息　央行隱藏在背後的原因

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其實，央行總裁楊金龍上周在立法院時就坦言，最怕預期心理，就像美國暴力升息，也曾被質疑就是太晚啟動升息，導致通膨急速飆升。只是，光「電價」就讓央行願意當起「烏鴉」，尤其在新任總統520即將上任之前，央行寧願背負罵名也要逆勢升息，相信楊金龍看到的恐怕不只是「電價」對通膨的影響，台股飆漲、ETF熱潮，也是讓央行被罵也要升息的原因之一。
高股息ETF 00940引發搶購潮，有不少民眾解定存、抵押房子貸款也要搶買，募集金額超過1700億元創新高，若再加上另一檔00939，募資規模達超過2200億元，讓人感覺到「台灣錢淹腳目」的光景，市場上卻開始擔心大量資金集中投入某些個股，價格被推升，楊金龍之前就已提醒，要注意「羊群效應」，在3月21日理監事會後記者會上更坦言，股市上漲帶來的財富效果，也會對通膨造成影響。
不僅如此，之前立委詢問全球金融市場未來會不會有泡沫？楊金龍表示，雖然金融市場本身會自我調整，但他認為非理性榮景市場不會自我調整。參與國泰金產學團隊中央大學經濟系教授徐之強日前也曾提到，在有些學術研究可以看到，股票指數有助於預測未來經濟表現，也有很多研究也發現，股票指數上漲也預測通膨會越來越高，最主要是反應資金面，股市可能是通膨很好的預測因子。
除了電價調漲、股市過熱引人擔憂之外，近來股匯脫鉤，台股都已登上2萬點歷史新高，新台幣卻繼續貶值，加重通膨壓力，因此升息照理來說是好事，但由於之前升幅與美國差距甚大，這次又只升了半碼，即便美國利率續凍，美元與新台幣利差仍大，美元依舊具有利差優勢，若要靠升息半碼支撐新台幣，恐怕效果有限。
央行背負罵名也要升息，到底能否抑制「通膨預期心理」效果，還是會產生更大反作用力？在高物價、高房價之下，電價、房貸利息雙漲，加薪幅度跟不上物價上漲的速度，民眾生活更是苦不堪言，就算今年預期經濟成長可望達到3%以上，但人民真的有感受「經濟」的好轉嗎？升息是否是雪上加霜？企業營運成本大增，資金成本也增加，亦不利經濟表現，政府光靠央行升息來抗通膨恐怕不夠，能否該拿出更多措施穩定物價，減輕生活負擔，民眾都爭大眼睛在看。