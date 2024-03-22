電鍋蒸蛋狂失敗！人妻開蓋臉綠放棄了 內行「多2步驟」神變布丁
雞蛋是許多人每天攝取蛋白質的主要來源之一，料理的方式非常的多元，有人用水煮的水煮蛋、煎鍋炒蛋、荷包蛋等等，也有人喜愛用電鍋做滑嫩口感的蒸蛋。不過，你是否也有電鍋蒸蛋失敗的經驗，別人的蒸蛋總是滑嫩平順，自己卻總是充滿坑洞又乾呢？近日，就有人妻自己嘗試做蒸蛋，不過卻屢屢失敗，讓她放棄做蒸蛋的念頭，貼文引起廣大熱議，釣出不少內行婆媽點破蒸蛋成敗關鍵！
記者張嘉哲/綜合報導
一名人妻在臉書社團「家常菜」貼文指出「我不會用電鍋蒸蛋，真的很奇怪，從來都沒有蒸成功過」只見貼出的照片，原本蒸蛋成品應該是要平滑且富含湯汁的可口模樣，結果該人妻實際動手做的蒸蛋卻是非常的乾，而且完全不光滑，呈現一個過熟的狀態，整碗皺巴巴的，看上去賣相不佳，也讓該人妻直呼：「我老公已經告訴我怎麼蒸蛋，但我還是一直失敗」。
貼文曝光後，不少內行婆媽立刻點破關鍵表示「你這個是不是沒有在內鍋放架子墊高！已經太熟囉」、「電鍋裡面要放蒸架才可以放入碗喔！以防溫度太高哦」、「你這個是沒有放蒸架才會這樣，另外也要記得蓋鍋蓋時夾一根筷子留縫隙，這目的是讓溫度不要太高，才會有平滑的蒸蛋哦！」而跟人妻也驚訝的回應：「原來是這樣！我就是直接放在電鍋裡蒸的！」
「蒸蛋入門懶人做法」大公開！開鍋享用布丁等級蒸蛋
而蒸蛋的做法其實有非常多，如果過去你嘗試蒸蛋都沒有成功過的話，建議可以嘗試看看「入門懶人作法」，就到超市買高湯罐，雞蛋準備4顆，接著只要將兩者混合均勻之後，放進電鍋裡面，記得電鍋一定要記得加入「蒸架」，然後蓋上電鍋蓋時，用一根筷子夾住留縫隙，外鍋大概半杯米杯的水就可以了，等待電源鍵跳起就能享用「布丁等級的蒸蛋」囉！
蒸蛋加多少水比例最正確？名廚阿基師這樣做
而如果家裡面沒有高湯罐的話，那麼要做蒸蛋應該要加入多少水才適合呢？名廚阿基師過去曾經在節目《美食鳳味》當中，就有教學過蒸蛋的做法，首先他打入三顆雞蛋之後，利用一顆蛋的蛋殼來當舀水的器具，之後舀水六次加入其中，也就是假如今天你打4顆蛋，就用一顆蛋的蛋殼舀水8次，符合2（水）：1（蛋）的原則，如此一來也能做出完美滑嫩的蒸蛋！