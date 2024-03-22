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陳零九跟「吳宗憲女兒」過夜！現身認了有發展可能：週刊都對的

▲陳零九（左）、邱鋒澤參加「高雄櫻花季」，陳零九開唱前受訪解釋跟吳宗憲「第4個女兒」旗下歌手Miusa（妙莎）的關係。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲陳零九（左）、邱鋒澤參加「高雄櫻花季」，陳零九開唱前受訪解釋跟吳宗憲「第4個女兒」旗下歌手Miusa（妙莎）的關係。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／高雄報導

陳零九日前被週刊爆料跟吳宗憲「第4個女兒」旗下歌手Miusa（妙莎）在家幽會17小時，吳宗憲受訪解釋2人「真的只是在做音樂」，但也認為自己管不了年輕人的事，對於2人是否戀愛，沒有把話說死。今（22）日陳零九跟邱鋒澤出席「高雄櫻花季」，陳零九受訪表示「週刊寫的都滿準的」、「憲哥說的都是對的」，大方承認跟Miusa有發展可能性，笑說：「先講啊！不能把話說死。」

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▲陳零九、邱鋒澤參加「高雄櫻花季」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲陳零九（左）對於緋聞提問來者不拒。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「九澤CP」擔任櫻花季首場表演嘉賓。（圖／寬寬整合行銷）
▲「九澤CP」擔任櫻花季首場表演嘉賓。（圖／寬寬整合行銷）
Miusa是吳宗憲旗下歌手，她跟陳零九鬧緋聞後，吳宗憲旗下的經紀人有找藝人促膝長談，Miusa解釋是在陳零九家做音樂，吳宗憲語重心長說：「年輕人我們真的管不了，她名義上是我的女兒，願不願意接受爸爸的說法，那是她個人的選擇。」

陳零九配合「高雄櫻花季」主題穿上粉色上衣，媒體調侃「最近桃花很旺」，他不否認表示：「就是在做音樂。」也說：「憲哥說的都是對的」以及「週刊是滿準的」，但他並非跟Miusa孤男寡女共處一室，當時還有其3、4人在，大家都在聊天，而且「做音樂的時間居多」。

記者問及2人發展可能性？陳零九承認現在單身，也大方表示「不排除」任何發展，之後也會去跟憲哥拜碼頭。反觀一旁的邱鋒澤，開玩笑苦喊最近沒桃花，所以才來櫻花季找桃花。

逗趣的是，2人今天的休息室在MAMAMOO華莎隔壁，加上邱鋒澤日前作客INFINITE南優鉉台北演唱會表演，以及Pentagon成員KINO指名想跟「九澤CP」合作，邱鋒澤期許五堅情未來能有更多跟韓團合作的機會。

今天「九澤CP」是「高雄櫻花季」的開場嘉賓，2人除了帶來《愛在你身邊》、《沒有開口》、《星星都聽懂》、《偷走你的心》、《天黑請閉眼》，陳零九跟邱鋒澤各自也有SOLO舞台，邱鋒澤還跟艾薇帶來《一起寂寞》，獲得現場1.2萬人鼓掌喝采。

▲「九澤CP」歌迷早到卡位，高舉燈牌支持偶像。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲「九澤CP」歌迷早到卡位，高舉燈牌支持偶像。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲邱鋒澤（左）還跟艾薇帶來《一起寂寞》表演。（圖／寬寬整合行銷）
▲邱鋒澤（左）還跟艾薇帶來《一起寂寞》表演。（圖／寬寬整合行銷）
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