IKEA聯名Raw Color！全新「TESAMMANS」系列開賣　用繽紛妝點家居

我是廣告 請繼續往下閱讀
TESAMMANS 在瑞典語中意為「在一起」，設計概念著重在不同色調之間的交互作用，更善用不同材質、紋路與曲度等設計，打破對家具家飾造型的傳統框架，創作出宛如藝術品般的亮眼單品。以下推薦TESAMMANS 系列中的6款單品。
▶TESAMMANS收納櫃附輪腳
運用粉色、橙色與芥末黃漸進堆疊出和諧感，再綴以間距不同的鏤空直紋，讓推車移動時會因視覺暫留產生莫列波紋（Moiré Effect）的效果，隨時可改變擺放角度使空間有不同變化，在日常移動推車時更添趣味。
▶TESAMMANS邊桌
由波紋鋼板製成的TESAMMANS收納邊桌，以柔霧感的粉紅搭配搶眼的飽和紅棕色，彷彿甜點般可愛的造型，成為居家視覺焦點，除了可以當作邊桌使用外，桌面下方有著充足空間可放置物品。
▶TESAMMANS 吊飾
使用不同尺寸、色彩微彎金屬片懸吊製成，如同一件小型雕塑藝術品，在擺盪與旋轉過程中捕捉光線，會跟隨著光影隱約表現出色彩變化，透過細緻又富含趣味的流動設計，為家帶來全新的生命力。
▶TESAMMANS 平織地毯
100%羊毛製成，引人注目的條紋設計和大膽色彩，讓人一眼就喜愛。地毯兩面有著相同圖案，雙面皆可舖放，延長地毯使用壽命。
▶TESAMMANS 吊燈罩
傘面形狀的TESAMMANS吊燈，使用三層傘狀燈罩，巧妙運用橘黃漸層色調，亮燈時能感受到色彩和光影的交互作用，為空間營造出溫柔舒適的感覺。
▶TESAMMANS 燭台
嫩粉色與薑黃色的燭台 2件組，完美呈現色彩堆疊的魅力，每當點起蠟燭時，燭台的小孔會散射出裝飾性的光影，能獨立或交疊放入蠟燭使用，帶來不一樣的視覺效果，為日常生活帶來驚喜趣味。
🔴HOLA
HOLA和樂家居精選4款來自不同國度的香氛，帶你展開地圖，感受北歐森林的夏日、日本神社的寧靜、比利時的時髦、英國的芳香療法，在家就能來一場說走就走的旅行。
▶瑞典Torplyktan北歐四季擴香
春夏時節推薦清新調的仲夏之美及花香調的秘密森林，仲夏之美透過香氣，帶你到飄散山谷百合香氣的蔥鬱森林，疊加蘋果與黑醋栗果香營造夏日的歡愉；秘密森林則將蜂蜜的柔和甜美香調與小蒼蘭花香完美平衡，圓潤的香調描繪出屬於北歐的夏日即景。
▶比利時 PAJU陶瓷香氛蠟燭
選用100%植物蠟，不含棕櫚油、石蠟等，搭配無鉛棉芯，不會產生黑煙等有害物質。廣藿香的藥香中帶著薄荷般的清涼香氣，加上芫荽的清冽草本香，瞬間平衡了琥珀的復古，呈現獨特的綠色氛圍，讓人充滿活力又倍感放鬆。
▶英國 Aery陶瓷擴香瓶
春夏悶熱可以選擇充滿安定能量的印度檀香、胡椒煙草、零陵香豆，解除一天下來的緊張焦慮情緒，再搭配雪松精油促進睡眠品質。圓潤霧面陶罐表面帶有一抹原始的粗粒手感，可重複利用更可作為擺飾。
▶日本 CHANIDA-擴香
靈感來自日本神社的樹林，以醇厚檀香和溫暖麝香層層推疊揭開序幕，中調疊加乾爽的雪松與白樟木突顯清新樹脂的氣息，最後以帶有泥土香息的癒創木加乘木質深度。系列有香精油、擴香及香氛蠟燭等多種選擇。