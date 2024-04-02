快訊／朱軒洋激吻吳卓源被拍 經紀公司回應：太年輕感情處理不好
24歲新生代金獎演員朱軒洋今（2）日被週刊爆料，趁交往5年的網紅女友Cindy飛南韓工作，與大5歲女神歌手吳卓源（Julia）在公園激吻，朱軒洋經紀人稍早回覆《NOWnews今日新聞》：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」3人之間關係現況，也讓許多粉絲相當好奇與關心。
記者楊穎軒、黃雅琪／台北報導
朱軒洋和美妝YouTuber何心蒂（Cindy）姊弟戀維持多年，女方陪伴男方度過先前與柴智屏解約、十字韌帶斷裂低潮，沒想到，朱軒洋背著出國的女友和知名歌手吳卓源偷情，負面形象一出有可能影響影壇的大好前程，而吳卓源素來形象清新、優質，如今介入他人感情，還被正宮Cindy留言嗆聲，正旺的音樂事業勢必受到衝擊。
據《鏡週刊》報導，朱軒洋3月28日搭多元計程車到華山接吳卓源，兩人直奔河濱公園幽會，吳卓源直接坐在朱軒洋腿上，雙手緊緊環抱男方，而朱軒洋左手攬著吳卓源的腰，右手來回撫摸女方的纖腿，醞釀一陣子後，彼此忘情擁吻，不知是否怕身分曝光，雙方隔著一層口罩親熱。
而吳卓源則至截稿前未有任何回應，大批網友對此感到詫異：「刻在我Cindy的名字」、「看他在處理演藝事業就知道他是什麼樣的人了，跟年紀沒關係好嗎」、「渣」、「鄉民老婆變成鄉民小三...」、「不用買榜了，直接登上頭版！」
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